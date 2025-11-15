Tapo S110E: Smart-Relay-Modul mit Energieüberwachung und Matter-Support

TP-Link bringt mit dem Tapo S110E ein neues Smart-Relay-Modul für flexible Steuerung und Energieüberwachung in klassische Installationen.

Das kürzlich vorgestellte Tapo S110E erweitert das Smart-Switch-Angebot von TP-Link um ein kompaktes Unterputz-Modul. Laut Unternehmensangaben lässt sich damit eine breite Palette konventioneller Anlagen wie Garagentore, Heizsysteme oder Steckdosen intelligent steuern und automatisieren.

Das Modul kann sowohl im Nass- als auch im Trockenkontaktmodus betrieben werden und eignet sich damit für verschiedenste Schaltarten, ohne dass umfangreiche Umbauten nötig sind.

Tapo S110E: Smart-Relay mit Matter-Unterstützung

Das S110E ist Matter-zertifiziert und damit plattformübergreifend nutzbar, unter anderem mit Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und SmartThings. Die Einrichtung erfolgt per Bluetooth, was laut Hersteller auch ohne WLAN-Verbindung möglich ist.

Über die Tapo-App sind klassische Funktionen wie Zeitpläne, Fernsteuerung und Sprachbefehle nutzbar. Die integrierte Energieüberwachung liefert detaillierte Verbrauchsdaten und erkennt die Stromflussrichtung automatisch, ein Vorteil etwa bei der Nutzung von Balkonkraftwerken.

Zentrale Merkmale

Matter-kompatibel für gängige Smart-Home-Plattformen

Zwei Betriebsmodi: Trocken- und Nasskontakt

Bidirektionale Energieüberwachung mit Richtungsanalyse

Kompaktes Design für EU-Unterputzdosen

Sicherheitsfunktionen gegen Überlast und Überhitzung

Das Unternehmen hebt außerdem die Langlebigkeit und die Sicherheitsausstattung hervor, darunter Nullspannungs-, Überlast- und Temperaturschutz. Die UVP liegt laut TP-Link bei 19,90 €, erhältlich ist das Modul über den hauseigenen Tapo Store, Amazon und im Fachhandel. Zum Marktstart bietet der Hersteller eine Rabattaktion mit Preisnachlass beim Kauf mehrerer Module.

Tapo S110E im Überblick

Abmessungen: 44,7 × 33,9 × 16,1 mm

Verbindungsmöglichkeiten: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz Wi-Fi), Bluetooth / BLE Mesh

Unterstützte Services: Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings, IFTTT, Matter-zertifiziert

Betriebsspannung: 100–250 V AC 50/60 Hz; 24–60 V DC

Maximale Leistung: 6 A (resistiv), 1,5 A (Motor), 150 W (LED)

Sicherheitsfunktionen: Nullspannungs-Schutz, Überhitzungs-, Überlast- und Relaisausfallschutz

Betriebstemperatur: –20 °C ~ 40 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % r.F., nicht kondensierend

