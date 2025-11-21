Fintech

Traders Place startet gebührenfreies Depot für Kinder

Sparschwein Sparen

Traders Place führt heute ein gebührenfreies Depot speziell für Kinder ein und will damit den Vermögensaufbau sowie die Finanzbildung von Anfang an erleichtern.

Eltern erhalten durch das neue Angebot die Möglichkeit, für Minderjährige Wertpapiere zu erwerben und zu verwalten, ohne Depot- oder Transaktionsgebühren zu zahlen. Das Produkt umfasst den Handel mit mehr als 2.000 ETFs, 100 Fonds und rund 1.300 Aktien. Auch Einmalinvestitionen und Sparpläne sind auf unterschiedliche Wertpapiere möglich, darunter ETFs, Aktien, Fonds sowie Anleihen.

Die Nutzung des Depots erfordert die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten, sodass Kinder ihr Depot einsehen und individuelle Watchlists zusammenstellen können. Der Handel erfolgt über Gettex und Baader OTC; lediglich bei Orders bis 500 Euro fällt ein Mindermengenzuschlag von 0,95 Euro an.

Kinderdepot von Traders Place: Gebühren, Funktionen und Vorteile

Kernpunkte im Überblick

  • Komplett gebührenfreies Depot für Kinder
  • Eltern können über 2.000 ETFs und zahlreiche Aktien, Fonds handeln
  • Kinder erhalten Einblick und können Watchlists erstellen
  • Keine Transaktionskosten, außer Mindermengenaufschlag bis 500 €

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

