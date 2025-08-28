Mobilität

Uber: Mehr als 10.000 Taxifahrer aktiv – Vorab-Preise wirken

Autor-Bild
Von
|
Uber Startet Taxi Vermittlung In München 5

Zwei Jahre nach der Einführung flexibler Vorab-Preise für Taxis zieht Uber eine Bilanz über die Nutzung in Deutschland. Laut Unternehmensangaben haben sich die Vermittlungen von Fahrten und die Zahl der registrierten Taxifahrer deutlich erhöht.

Uber bietet in neun deutschen Städten flexible Vorab-Preise für Taxi-Fahrten an, die den Fahrgästen vor Fahrtantritt einen festen Preis nennen. Nach Angaben des Unternehmens wurden seit September 2023 „mehrere Millionen“ Fahrten über die Plattform vermittelt, wobei die Nachfrage in allen Städten gestiegen sei.

Die Plattform ermöglicht es Fahrgästen, die Kosten vorab zu sehen, was laut Uber zu einer höheren Nutzung außerhalb der üblichen Tageszeiten führt.

Entwicklung der Taxi-Partnerschaften in Deutschland

Mehr als 10.000 Taxifahrer sind laut Uber derzeit über die Plattform buchbar. Das Unternehmen arbeitet eigenen Angaben zufolge aktiv an der Zusammenarbeit mit Taxiunternehmen und -zentralen, um deren digitale Angebote auszubauen und die Auslastung zu erhöhen.

Taxifahrer zahlen nur eine prozentuale Service-Gebühr pro vermittelter Fahrt, keine monatliche Grundgebühr. Durch die Plattform sollen zusätzliche Erlösquellen erschlossen und neue Kundengruppen angesprochen werden.

Ich finde es erstaunlich zu sehen, wie stark die Vorab-Preise die Nutzung und Auslastung beeinflussen, auch wenn die Angaben ausschließlich von Uber stammen. Nachvollziehen kann ich das allerdings, als Kunde gefällt mir diese Transparenz hervorragend.

Enbw

EnBW baut neue Schnellladeparks an A8 und A5

Die EnBW baut zwei neue überdachte Schnellladeparks an den Autobahnen A8 und A5 in Baden-Württemberg. Die Standorte sollen noch in…

27. August 2025 | Jetzt lesen →

