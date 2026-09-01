Über 500 Stunden zum Start: Das bietet ntv Doku
Der Nachrichtensender ntv startet ab sofort mit „ntv Doku“ einen eigenen SVoD-Channel bei Amazon Prime Video.
Das neue On-Demand-Angebot bündelt Dokumentationen aus Bereichen wie Weltgeschehen, Wissen, Geschichte, Crime, Mystery und Verbraucherthemen. Ausgewählte Produktionen sollen dort bereits vor ihrer linearen TV-Ausstrahlung verfügbar sein.
Zum Start umfasst der Katalog nach Angaben von ntv mehr als 500 Programmstunden und über 250 abrufbare Dokumentationen. Jedes Jahr sollen rund 100 Stunden hinzukommen. Der Preis? 3,99 € pro Monat. Das Angebot kann eine Woche lang kostenfrei ausprobiert werden.
ntv Doku startet mit mehr als 500 Programmstunden
Die wichtigsten Eckdaten des neuen Angebots:
- Start am 1. September bei Amazon Prime Video
- mehr als 250 Dokumentationen zum Auftakt
- über 500 Stunden Programm
- rund 100 neue Stunden pro Jahr
- mindestens 30 Deutschlandpremieren jährlich
Zum Programm gehören unter anderem „11. September – Was vom Terror übrig blieb“, „Rätselhafte Phänomene“, „Große Katastrophen“ und „Anwälte der Toten“. ntv will damit seine Doku-Inhalte stärker unabhängig vom klassischen Fernsehprogramm anbieten.
Ich halte den Schritt für nachvollziehbar. Gerade umfangreiche Doku-Archive eignen sich gut für On-Demand-Angebote. Entscheidend dürfte aber sein, ob ntv regelmäßig exklusive und aktuelle Inhalte liefert, die den zusätzlichen Channel dauerhaft attraktiv machen.
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