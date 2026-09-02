ZDF bringt klassisches Zappen ins Streaming-Portal

Das ZDF erweitert sein Streaming-Portal ab sofort um mehr als 15 neue Themen-Channels.

Die neuen „ZDF Channels“ bündeln Inhalte nach Themen und sollen das klassische Fernsehzappen mit Streaming verbinden. Nutzer können direkt zwischen einzelnen Beiträgen und verschiedenen Themenbereichen wechseln.

Zum Start stehen unter anderem Channels für Krimis, Naturdokumentationen, Filme fürs Herz und „Bares für Rares“ bereit. Die Funktion ist im Bereich „Live & TV“ des ZDF-Streaming-Portals zu finden.

ZDF Channels werden täglich neu zusammengestellt

Das neue Angebot bringt mehrere Änderungen mit:

Zum Start gibt es mehr als 15 Themen-Channels.

Die Inhalte werden algorithmisch zusammengestellt.

Die Auswahl innerhalb der Channels ändert sich täglich.

Nutzer können jederzeit zwischen Themenbereichen wechseln.

Nach Angaben des ZDF sollen die Channels die Orientierung im Streaming-Angebot erleichtern und einen sogenannten Leanback-Modus ermöglichen. Nutzer müssen dabei nicht gezielt nach einzelnen Sendungen suchen, sondern können sich durch laufend wechselnde Inhalte führen lassen.

Ich halte das Konzept für eine sinnvolle Ergänzung. Gerade bei großen Mediatheken kann die gezielte Suche schnell mühsam werden. Thematische Channels senken diese Hürde und bringen ein Stück klassisches Fernsehen in die Streaming-Welt zurück.

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