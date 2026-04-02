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UNDERSEGEL und SPEGELBLANKT: IKEA erweitert sein Matter-Sortiment

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Bild: IKEA (KI)

Das Möbelhaus IKEA hat zwei bislang unangekündigte Smart-Home-Leuchten mit Matter- und Thread-Unterstützung bei der US-Behörde FCC eingereicht.

Wie aus den FCC-Unterlagen hervorgeht, handelt es sich um die Deckenleuchte UNDERSEGEL und die akkubetriebene Leuchte SPEGELBLANKT.

Beide Geräte unterstützen laut den Einreichungen den Smart-Home-Standard Matter sowie das Mesh-Funkprotokoll Thread. IKEA hat sich bislang nicht öffentlich zu den Produkten geäußert.

Die UNDERSEGEL ist laut Produktlabel für eine Versorgungsspannung von 120 V bei 60 Hz ausgelegt, was auf eine Markteinführung in den USA, Kanada und Japan hindeutet.

Das kreisförmige Deckenmodell mit der Bezeichnung T2501 hat eine Leistungsaufnahme von 18 Watt, was einer geschätzten Helligkeit von etwa 1.500 bis 1.800 Lumen entspricht. Die Funktestberichte belegen zusätzlich Bluetooth- und Zigbee-Konnektivität.

New IKEA Matter ceiling light and battery powered lamp hinted in FCC filing
byu/poukai intradfri

SPEGELBLANKT: Neue Akku-Leuchte ohne Zigbee-Unterstützung

Die SPEGELBLANKT unterscheidet sich von anderen IKEA-Matter-Produkten, da die FCC-Unterlagen keine Zigbee-Berichte enthalten. Das Gerät unterstützt damit ausschließlich Matter-over-Thread und ist nicht mit Zigbee-Fernbedienungen kompatibel, wie sie bei anderen IKEA-Produkten zum Einsatz kommen.

Die Leuchte wird über einen 2.600-mAh-Li-Ion-Akku betrieben und lässt sich per Wandmontage befestigen.

Wichtige technische Merkmale der SPEGELBLANKT:

  • Akkukapazität: 2.600 mAh, 7,2 V Li-Ion
  • Eingang: 5 V DC bei 2 W
  • Neues Akkumodell mit USB-C-Ladeanschluss erwartet
  • Kompatibel mit älteren IKEA-Akkupacks durch standardisiertes Design

Ich halte die FCC-Einreichungen für ein klares Signal, dass IKEA sein Matter-Ökosystem konsequent ausbaut und dabei bewusst auf eine größere Produktvielfalt setzt. Besonders das neue Akkusystem der SPEGELBLANKT zeigt, dass IKEA langfristig auf Kompatibilität und Nachhaltigkeit innerhalb seiner Produktlinie setzt.

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2. April 2026 | Jetzt lesen →

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