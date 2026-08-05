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O2 belohnt Freunde werben: Was Kunden jetzt beachten müssen

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O2 zahlt Werbern und geworbenen Neukunden jeweils 50 Euro Rechnungsgutschrift.

O2 hat am 5. August ein Freunde-werben-Freunde-Programm für ausgewählte Mobilfunktarife gestartet. Bestandskunden können laut Telefónica Deutschland bis zu fünf Neukunden vermitteln und dadurch maximal 250 Euro erhalten.

Der Neukunde muss den persönlichen Code über O2 Priority nutzen und einen berechtigten Vertrag online abschließen. Die Gutschrift folgt erst nach zwei erfolgreichen Rechnungsläufen. Eine sofortige Auszahlung gibt es demnach nicht.

O2 Freunde-werben-Freunde-Programm: Bedingungen im Überblick

Die wichtigsten Regeln:

  • Werber und Neukunde erhalten jeweils 50 Euro.
  • Maximal fünf Codes sind je Werber möglich.
  • Gültig sind ausgewählte 24-Monats-Tarife ab O2 Mobile M.
  • Tarifwechsel, Reaktivierungen und Vertragsübernahmen zählen nicht.

Das Angebot ergänzt die im Juni gestarteten O2 Plus Bundles. Kunden können Mobilfunk dabei mit Festnetz, TV, Streaming, weiteren SIM-Karten oder Smartphones kombinieren. Dafür sollen monatliche Rabatte auf den Mobilfunktarif gelten.

Ich halte das Programm für einen nachvollziehbaren Versuch, persönliche Empfehlungen in Neukundengewinnung zu übersetzen. Die 50 Euro sind attraktiv, doch die Tarifbindung und die Wartezeit auf die Gutschrift bleiben für Kunden entscheidend.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


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