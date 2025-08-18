Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an

Der Mobilfunkanbieter Mega SIM hat ein neues Tarifportfolio mit verschiedenen Flatrate-Modellen und 5G-Unterstützung vorgestellt.

Besonders hervorgehoben werden die unbegrenzten Datentarife „Unlimited Max“ und „Unlimited Smart“, die jeweils mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten oder als monatlich kündbare Variante verfügbar sind.

Die Preise starten bei 14,99 Euro für „Unlimited Smart“ mit 24 Monaten Laufzeit und reichen bis 29,99 Euro für den monatlich kündbaren „Unlimited Max“-Tarif. Der Anschlusspreis beträgt bei allen Tarifen einmalig 9,99 Euro.

Zusätzlich sind auch volumenbasierte Tarife erhältlich, beispielsweise eine Allnet-Flat mit 50 GB Datenvolumen. Laut Anbieter beinhalten die Angebote dauerhaft günstige Konditionen, die nicht nachträglich erhöht werden sollen. Außerdem verfügen alle Tarife über 5G und können flexibel mit oder ohne Laufzeit gebucht werden.

Flexible 5G-Tarife mit und ohne Vertragslaufzeit

Die Tarifstruktur unterscheidet zwischen monatlich kündbaren Varianten und Laufzeitverträgen über 24 Monate. Bei längerer Vertragsbindung liegen die Preise durchgehend niedriger. So kostet die 50-GB-Option mit 24 Monaten Laufzeit beispielsweise 9,99 Euro, während dieselbe Leistung ohne Vertragsbindung 14,99 Euro kostet.

Der leistungsstärkste Tarif „Unlimited Max“ mit bis zu 300 Mbit/s ist für 24,99 Euro (24 Monate Laufzeit) oder für 29,99 Euro (monatlich kündbar) erhältlich. Alle Tarife beinhalten eine Allnet-Flat für Telefonie sowie SMS und laufen über das Netz von Telefónica (aka o2).

Monatlich kündbar (1M)

Allnet Flat 50GB – 50 Mbit/s – 14,99 € mtl. – Anschlusspreis 9,99 € – dauerhafter Rabatt

Unlimited Smart – 15 Mbit/s – 19,99 € mtl. – Anschlusspreis 9,99 € – dauerhafter Rabatt

Unlimited on Demand – 300 Mbit/s – 24,99 € mtl. – Anschlusspreis 9,99 € – dauerhafter Rabatt

Unlimited Max – 300 Mbit/s – 29,99 € mtl. – Anschlusspreis 9,99 € – dauerhafter Rabatt

24 Monate Laufzeit (24M)

Allnet Flat 50GB – 50 Mbit/s – 9,99 € mtl. – Anschlusspreis 9,99 € – dauerhafter Rabatt

Unlimited Smart – 15 Mbit/s – 14,99 € mtl. – Anschlusspreis 9,99 € – dauerhafter Rabatt

Unlimited on Demand – 300 Mbit/s – 19,99 € mtl. – Anschlusspreis 9,99 € – dauerhafter Rabatt

Unlimited Max – 300 Mbit/s – 24,99 € mtl. – Anschlusspreis 9,99 € – dauerhafter Rabatt

