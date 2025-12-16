Unlimited Mobile erweitert flexible Tarifoptionen
Unlimited Mobile führt ab sofort ein neues Tarifportfolio für Mobilfunkkunden ein.
Unlimited Mobile bietet jetzt drei SIM-Only-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen in allen deutschen Netzen an. Die neuen Angebote unterscheiden sich je nach Surfgeschwindigkeit und Laufzeit. Kunden können zwischen der monatlich kündbaren Variante und einer Laufzeit von 24 Monaten wählen.
Neue Mobilfunktarife mit flexiblem Laufzeitmodell
Laut Unternehmensangaben entfällt bei allen 24-Monats-Tarifen der bisherige Anschlusspreis. Die Tarife heißen Allnet Unlimited Smart, Advanced und Max und bieten Geschwindigkeiten von 15, 50 beziehungsweise 300 Mbit/s im o2-Netz.
Die monatlich kündbaren Optionen starten bei 19,99 Euro, während die Laufzeitvarianten bereits ab 17,99 Euro erhältlich sind.
Kurzüberblick über die wichtigsten Unterschiede:
- Alle Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen im o2-Netz
- Kein Anschlusspreis bei 24-Monats-Laufzeit
- Geschwindigkeiten zwischen 15 und 300 Mbit/s
- Preise von 17,99 bis 31,99 Euro monatlich
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
