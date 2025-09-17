Unlimited Mobile: Neue Mobilfunkmarke startet in Deutschland

Freenet startet ab heute mit einer neuen Mobilfunkmarke namens Unlimited Mobile. Angeboten werden SIM-Only-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen in unterschiedlichen Netzen und Geschwindigkeiten. Die Tarife sind sowohl monatlich kündbar als auch mit einer Laufzeit von 24 Monaten verfügbar. Die Preise beginnen bei 14,99 Euro pro Monat.

Unlimited Mobile bietet laut Unternehmensangaben zum Start verschiedene Allnet-Flat-Tarife im o2-Netz mit Geschwindigkeiten von 5, 50 und 300 Mbit/s. Bei monatlicher Kündbarkeit liegen die Preise bei 14,99 Euro, 19,99 Euro und 29,99 Euro. Für Verträge mit 24 Monaten Mindestlaufzeit gelten identische Monatspreise, jedoch mit einem geringeren Anschlusspreis von 9,99 Euro statt 29,99 Euro.

Tarife auch in Telekom- und Vodafone-Netzen

Neben den Angeboten im o2-Netz werden auch Tarife in den Netzen von Telekom und Vodafone angeboten. Beide umfassen ein unbegrenztes Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s und einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Die monatlichen Kosten betragen 42,95 Euro im Telekom-Netz und 42,99 Euro im Vodafone-Netz. Der Anschlusspreis beträgt jeweils 9,99 Euro.

Nach Angaben von Freenet soll die Tarifreihe ein attraktives Portfolio mit Fokus auf unbegrenztes Datenvolumen darstellen. Besonders hervorgehoben wird dabei der Tarif „Unlimited Advanced“, der im o2-Netz mit bis zu 50 Mbit/s erhältlich ist. Ich vermute, dass bald die ersten Deals dieser Marke starten, die wir dann zu gegebener Zeit aufgreifen werden.

