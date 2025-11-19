Unlimited Mobile senkt Preise und ersetzt alte Tarife

Unlimited Mobile überarbeitet zum „Black Month“ sein gesamtes Tarifangebot und ersetzt mehrere Tarife durch günstigere Alternativen.

Ab sofort führt Unlimited Mobile neue Mobilfunktarife ein. Nach Unternehmensangaben entfällt dabei weiterhin der Anschlusspreis für alle Verträge.

Der bisherige Unlimited Basis wird durch den schnelleren Unlimited Smart ersetzt, während beim Telekom-Angebot der Magenta XL durch den günstigeren Magenta M mit unbegrenztem Datenvolumen abgelöst wird. Der monatliche Preis für diesen Tarif liegt bei 29,95 €.

Neue Struktur bei o2-, Telekom- und Vodafone-Tarifen

Auch im Vodafone-Netz ändert sich das Portfolio: Der Giga XL wird laut Anbieter künftig durch den Tarif Vodafone Advanced 100 ersetzt. Demnach bietet Unlimited Mobile über o2, Telekom und Vodafone jeweils SIM-Only-Verträge mit unbegrenztem Datenvolumen an. Dabei unterscheiden sich die Angebote vor allem durch Netzpriorität, Downloadgeschwindigkeit und Vertragslaufzeit.

Wichtige Tarifdetails

Alle Tarife ohne Anschlusspreis

Preise ab 14,99 € monatlich (24-Monate-Laufzeit)

Bis zu 300 Mbit/s je nach Tarif

Verfügbarkeit in allen deutschen Netzen

Monatlich kündbare Optionen verfügbar

Für o2 bietet Unlimited Mobile drei Leistungsstufen: Smart (15 Mbit/s), Advanced (50 Mbit/s) und Max (300 Mbit/s). Die monatlich kündbaren Varianten kosten zwischen 19,99 € und 29,99 €, bei 24-monatiger Laufzeit liegen sie jeweils 5 € niedriger.

