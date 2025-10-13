Tarife

Unlimited Mobile streicht den Anschlusspreis

Unlimited Mobile hat angekündigt, ab sofort alle Anschlussgebühren für seine Mobilfunktarife zu streichen. Dies gilt sowohl für Verträge mit Laufzeit als auch für monatlich kündbare Angebote.

Laut Unternehmensangaben fällt der bisher übliche Anschlusspreis von 20 Euro bei sämtlichen Tarifen weg. Damit gelten die neuen Konditionen ab sofort für alle o2-, Telekom- und Vodafone-Tarife im Portfolio von Unlimited Mobile. Die monatlichen Preise der Tarife bleiben dabei unverändert.

Details zu den Tarifkonditionen

Bei den monatlich kündbaren o2-Tarifen beginnt der Einstieg mit dem „Allnet Unlimited Smart“ bei 19,99 Euro für 15 Mbit/s. Der „Advanced“-Tarif mit bis zu 50 Mbit/s kostet 24,99 Euro, während der „Max“-Tarif mit 300 Mbit/s bei 29,99 Euro liegt. Auch für die 24-Monatsverträge gelten identische Preise ohne zusätzliche Anschlusskosten.

Zusätzlich bietet Unlimited Mobile laut eigener Übersicht auch Laufzeittarife im Telekom- und Vodafone-Netz an. Diese kosten jeweils 42,95 Euro (Telekom Magenta Mobil XL) bzw. 42,99 Euro (Vodafone Giga XL) pro Monat und beinhalten Geschwindigkeiten bis 300 Mbit/s.

Solche Aktionen sind zwar nett, aber am Ende zählt der monatliche Gesamtpreis, und der bleibt hier gleich. Trotzdem könnte die fehlende Anschlussgebühr den Einstieg für einige etwas attraktiver machen.

