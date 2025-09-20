VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe

VARTA Consumer Batteries hat eine neue Taschenlampenreihe vorgestellt. Die Modelle der Night Cutter Pro Serie unterscheiden sich vor allem in Lichtstärke, Größe, Akkuleistung und Zusatzfunktionen.

Die vier Taschenlampenmodelle F40R, F30R, F20R und F20R Tactical verfügen laut Unternehmensangaben über Leuchtstärken zwischen 1.000 und 2.000 Lumen. Das Topmodell F40R erreicht dabei bis zu 350 Meter Leuchtweite, während die anderen Modelle kürzere Reichweiten haben.

Alle Taschenlampen sind in Aluminiumgehäusen untergebracht, nach IP67 zertifiziert und bis zu einem Meter wasserdicht sowie sturzfest aus zwei Metern Höhe.

Darüber hinaus verfügen sie über USB-C-Anschlüsse, die durch Aluminiumkappen vor Staub und Spritzwasser geschützt sind. Laut VARTA sind die Akkus über ein integriertes Ladesystem nutzbar, wobei eine LED den Ladestatus anzeigt. Fünf Lichtmodi und ein einstellbarer Fokus gehören bei allen Versionen zum Funktionsumfang.

Technische Unterschiede der einzelnen Modelle

Die Night Cutter Pro F40R ist das größte Modell der Reihe. Sie hat eine Leuchtstärke von 2.000 Lumen, eine Leuchtweite von bis zu 350 Metern und eine Laufzeit von bis zu 48 Stunden. Ihr Akku verfügt über 5.200 mAh und kann auch als Powerbank zum Laden anderer Geräte genutzt werden. Die Lampe misst 23,1 cm und wiegt 370 g.

Das Modell F30R erreicht 1.500 Lumen mit einer Reichweite von 280 Metern und einer Laufzeit von bis zu 24 Stunden. Mit 16,7 cm Länge und 229 g Gewicht ist sie kompakter. Die F20R kommt auf 1.000 Lumen, maximal 200 Meter Reichweite und bis zu 22 Stunden Laufzeit, bei einer Länge von 15,9 cm und 227 g Gewicht.

Besondere Eigenschaften der F20R Tactical

Die F20R Tactical entspricht technisch weitgehend der F20R, hat jedoch zusätzlich eine Keramikblende, die laut Hersteller im Notfall zum Zerbrechen von Glas genutzt werden kann. Solche taktischen Funktionen sind aus dem Einsatz bei Polizei und Rettungskräften bekannt. Ein Gürtelholster gehört zum Lieferumfang.

Preise und Verfügbarkeit

Nach Unternehmensangaben sind die neuen VARTA-Modelle bereits erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 59,99 € für die F40R, 49,99 € für die F30R, 44,99 € für die F20R und ebenfalls 49,99 € für die F20R Tactical.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.