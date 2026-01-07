Gesellschaft

Verkehr und Gebäude schwächeln: Deutschlands Klimabilanz wackelt

Autor-Bild
Von
|
Foto: Eugen J. / Unsplash

Die Bundesrepublik Deutschland hat 2025 ihre Emissionen gesenkt, verfehlt jedoch weiterhin zentrale europäische Klimavorgaben.

Deutschland hat im Jahr 2025 insgesamt 640 Millionen Tonnen CO₂ ausgestoßen und damit laut Berechnungen von „Agora Energiewende“ das nationale Jahresemissionsziel eingehalten. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Minderung um 1,5 Prozent beziehungsweise 9 Millionen Tonnen CO₂.

Im Vergleich zu 1990 liegen die Emissionen damit um 49 Prozent niedriger. Die Reduktion fiel jedoch deutlich geringer aus als im Jahr zuvor.

Nach Angaben des Thinktanks ist der Rückgang vor allem auf eine schwache Produktion in der energieintensiven Industrie sowie auf eine Rekorderzeugung von Solarstrom zurückzuführen. Witterungsbedingt konnte die Energiewirtschaft weniger Emissionen einsparen als in den Vorjahren. Gleichzeitig stiegen die Emissionen in den Sektoren Verkehr und Gebäude erneut an.

Entwicklung der Emissionen nach Sektoren

Im Gebäudebereich nahmen die Emissionen laut Agora um 3 Millionen Tonnen CO₂ zu, was auf einen höheren Heizbedarf durch einen kalten Jahresbeginn und steigenden Öl- und Gasverbrauch zurückgeführt wird. Auch im Verkehr kam es zu einem Anstieg um 2 Millionen Tonnen CO₂, bedingt durch einen höheren Kraftstoffverbrauch.

Damit verfehlt Deutschland nach bisherigem Stand erneut die europäischen Vorgaben der Effort Sharing Regulation um rund 30 Millionen Tonnen CO₂, was laut Agora künftige Zukäufe von Zertifikaten in Milliardenhöhe erforderlich machen könnte.

Die Industrie verzeichnete dagegen den stärksten Rückgang. Aufgrund globaler Marktschwächen und einer rückläufigen Produktion sanken die Industrieemissionen um 11 Millionen Tonnen CO₂. Die Energiewirtschaft reduzierte ihre Emissionen um 3 Millionen Tonnen CO₂, unter anderem durch den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien und eine geringere Nutzung fossiler Anlagen.

Zentrale Kennzahlen zum Stromsektor 2025:

  • Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch: 55,3 Prozent
  • Solarstrom erstmals vor Kohle und Gas
  • Stromverbrauch nahezu unverändert bei 528 Terawattstunden
  • Rückgang der Nettostromimporte um 28 Prozent

Der Ausbau von Solar- und Windenergie setzte sich fort, wobei Solarstrom nach Windkraft zur zweitwichtigsten Stromquelle aufstieg. Gleichzeitig blieb der Hochlauf von Wärmepumpen und Elektromobilität aus Sicht von Agora zu langsam, trotz leicht steigender Verkaufszahlen. Hohe Investitionskosten gelten weiterhin als Hemmnis.

Aus meiner Sicht zeigt die Bilanz, dass Fortschritte im Stromsektor allein nicht ausreichen, um strukturelle Defizite in Verkehr und Gebäuden auszugleichen, wenn politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen dort nicht schneller greifen.

Adac

ADAC unter Druck: Mitglieder reagieren auf Spritpreis-Debatte

Der ADAC reagiert mit einer Klarstellung auf Kritik an Aussagen seines Verkehrspräsidenten zu steigenden Spritpreisen. Zum Jahreswechsel ist der CO₂-Preis…

6. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gesellschaft / Verkehr und Gebäude schwächeln: Deutschlands Klimabilanz wackelt
Weitere Neuigkeiten
Anker Solix Rs40
Vonovia erlaubt Balkonkraftwerk nach Gerichtsverfahren
in Marktgeschehen
Telekom 1
Telekom startet Branded Calls: So sollen Firmenanrufe wieder Vertrauen gewinnen
in Telekom
Apple Iphone Kamera Detail Header
iPhone: Apple plant neue Kamera mit 200 Megapixel
in Smartphones
Überraschung: Wi-Fi 8 ist da und startet 2026
in News
Renault schickt günstiges Elektroauto ins Rennen
in Mobilität
Saros 20: Roborock zeigt neues Saugroboter-Flaggschiff für 2026
in Smart Home
Final Fantasy Tactics: Entwicklerstudio feiert Verkaufsmeilenstein
in Gaming
Sony Xperia 10 VII, 1 VI und 1 VII erhalten das Dezember-Sicherheitsupdate
in Firmware und OS
Ray-Ban Display: Meta ist vom Erfolg überrascht
in Wearables
IKEA Smart Home: Kostenfreie Paketlieferung ab 50 €
in Smart Home