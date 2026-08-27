Telekom

Vier weitere Jahre: Telekom setzt langfristig auf Basketball

René Hesse
Von
© Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom verlängert ihre Medienpartnerschaft mit dem Deutschen Basketball Bund um vier Jahre bis Ende 2029.

Die seit 2018 bestehende Kooperation umfasst weiterhin wichtige Freundschafts- und Testspiele der deutschen Frauen- und Männer-Nationalmannschaften sowie Partien des DBB-Supercups. MagentaTV und MagentaSport übertragen die vereinbarten DBB-Länderspiele laut Telekom kostenlos.

Die Telekom erhält zudem exklusive Rechte für filmische Einblicke hinter die Kulissen der Nationalmannschaften. Die Begleitung soll vor und während Turnieren und Spielen zusätzliche Inhalte für MagentaTV und MagentaSport liefern.

Basketball bleibt wichtiger Bestandteil von MagentaSport

Die nächsten Basketball-Termine im Überblick:

  • 27. August, 16:30 Uhr: Deutschland gegen Türkei, Frauen
  • 27. August, 19:40 Uhr: Deutschland gegen Niederlande, Männer
  • 30. August, 14:30 Uhr: Polen gegen Deutschland, Männer
  • Ab 4. September: Frauen-WM im Pay-TV-Angebot

Zum Basketball-Angebot der Telekom gehören außerdem Welt- und Europameisterschaften, Qualifikationsspiele, die EuroLeague und deutsche Spiele im EuroCup. Der DBB bezeichnet die Verlängerung als starkes Signal für den deutschen Basketball.

Zu MagenaTV →

Ich halte die Verlängerung vor allem für Basketball-Fans für erfreulich. Dass zahlreiche Länderspiele weiterhin ohne Zusatzkosten zu sehen sind, erhöht die Reichweite des Sports und macht MagentaSport zugleich als Basketball-Plattform attraktiver.

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