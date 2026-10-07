Unterhaltung

Transformers 8 soll die Filme „wieder zum Leben erwecken“

Oliver Schwuchow
Von

Paramount, jetzt Skydance, und Hasbro sind sich laut Deadline einige und machen Fortschritt beim nächsten Film der Transformers-Reihe. Transformers 8 kommt und Steven Spielberg wird wohl wieder eine zentrale Rolle beim Film bekommen.

Bei den ersten beiden Filmen war er noch direkt am Drehbuch beteiligt, das dürfte jetzt wieder der Fall sein, in der Zeit danach war er mehr im Hintergrund aktiv. Als Regisseur ist wieder Michael Bay vorgesehen, wie man exklusiv erfahren hat.

Zur Handlung gibt es noch keine Details, aber es soll kein Prequel und auch kein Film rund um einen speziellen Transformer werden, der achte Film spielt „in der modernen Welt“ und ist aktuell. Die letzten Transformers-Filme haben laut Quelle nicht ganz die Erwartungen erfüllt, das hier ist eine Art „zurück zum Ursprung“.

Die Reihe hat teilweise schon sehr absurde Züge angenommen, auch wenn sie bis heute sehr lukrativ ist. Aber so ist es ja oft, man muss es ausreizen und immer mehr übertreiben, bis der Erfolg sinkt, dann kehrt man wieder zum Ursprung zurück.

Unterhaltung · 7. Oktober 2026

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