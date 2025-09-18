Software

Vivaldi Browser in Version 7.6 veröffentlicht

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare

Vivaldi hat Version 7.6 des Browsers für den Desktop veröffentlicht. Das Update führt eine anpassbare Tab-Leiste und einen neuen Tab-Button ein, der Suche, Wechsel und Wiederherstellung von Tabs bündelt.

Die Tab-Leiste lässt sich in Position und Inhalt konfigurieren; genannt werden Varianten oben, rechts, unten und links sowie frei platzierbare Werkzeuge, laut Unternehmensangaben zur besseren Anpassung an Arbeitsweisen.

Der neue Tab-Button bietet ein Panel mit Suchfeld und integriert offene, synchronisierte sowie kürzlich geschlossene Tabs, um das Auffinden und Wiederherstellen zu vereinheitlichen.

Vivaldi 7.6 mit Tab-Button und anpassbarer Tab-Leiste

Nach eigenen Angaben adressiert Vivaldi häufige Tab-Duplikate: Doppelte Einträge werden gruppiert dargestellt und können gesammelt geschlossen werden. Weitere Änderungen umfassen bereinigte Kontextmenüs sowie Adressfeld-Schlüsselwörter wie „@tabs“, „@bookmarks“ und „@history“ zur schnelleren Navigation.

Wesentliche Punkte im Überblick

  • Anpassbare Tab-Leiste mit frei wählbarer Position und Elementen.
  • Tab-Button als zentrales Panel für Suche, Wechsel, Wiederherstellung und Duplikatverwaltung.
  • Bereinigte Kontextmenüs und Adressfeld-Suche mit @-Schlüsselwörtern.
  • Adblocker mit erweiterten Regeln gegen Popups und automatisch geöffnete Fenster.
  • Windows: Wischgesten zum Navigieren; schnelleres Aufwecken ruhender Tabs.

Das Unternehmen betont parallel seine Strategie, auf integrierte generative KI zu verzichten und stattdessen Bedienkontrolle in den Vordergrund zu stellen. Vivaldi 7.6 ist ab sofort verfügbar.

Aus persönlicher Sicht wirkt der Tab-Button wie eine sinnvolle Zusammenführung verstreuter Tab-Funktionen. Spannend bleibt, ob die Duplikat-Erkennung und die Performance in sehr großen Sitzungen dauerhaft überzeugen und nicht selbst zur Reibungsquelle werden. Ich schaue mir den Vivaldi Browser immer wieder mal in Ruhe an, mein Hauptbrowser ist es aber nach wie vor nicht.

Liquid Glass sorgt für Aufruhr: Apples neues Design spaltet die Nutzer

Apple hat mit iOS 26 eine neue Design-Sprache namens Liquid Glass eingeführt. Während einige Nutzer das frische Erscheinungsbild begrüßen, überwiegt…

18. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter 🪴
    sagt am

    Vivaldi mehrmals ausprobiert aber nie damit warm geworden. Er wirkt mir unglaublich überladen.
    Ich mag es eher minimalistischer. Daher bin ich auf den Zen Browser umgestiegen. Auch, weil ich die Firefox Engine darunter weiter unterstützen möchte.

    Antworten
  2. Michael T. 👋
    sagt am

    „mein Hauptbrowser ist es aber nach wie vor nicht.“
    Sondern?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Michael T. ⇡

      Chrome, aufgrund einer Mischung aus Gewohnheit, Erweiterungen und Features, die ich für die Webentwicklung als nützlich erachte

      Antworten
      1. Matze50 🌀
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Same 👍🏻

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Software / Vivaldi Browser in Version 7.6 veröffentlicht
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
One UI 8 ist abgeschlossen: Samsung startet Testphase für One UI 8.5
in Firmware und OS
Die neue und schlechtere PlayStation 5 ist da
in Gaming
Liquid Glass sorgt für Aufruhr: Apples neues Design spaltet die Nutzer
in News
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla geht zwei Kritikpunkte in Deutschland an
in Mobilität
Volkswagen Vw Id Buzz Header
VW ID Buzz kämpft mit einem Nachfrage-Problem
in Mobilität
Mit einer Besonderheit: Meta startet neue Generation der smarten Brillen
in Wearables
Apple iOS 26.0.1 kommt und geht Problem der neuen iPhones an
in Firmware und OS
Hyundai Ioniq 6 2025 Heck
Hyundai will einem Trend bei Autos ein Ende setzen
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Fahrt Front
Tesla bestätigt komplett neue Türgriffe
in Mobilität
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es ab 863 Euro
in News | Update