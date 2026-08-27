Vodafone

Vodafone dreht am Kabel-Portfolio: Das ändert sich ab heute

René Hesse
Von
Vodafone 4

Vodafone bietet den CableMax 1000 für Neukunden dauerhaft für 49,99 Euro an und zahlt zusätzlich 240 Euro Cashback.

Die neuen Konditionen gelten ab dem heutigen 27. August 2026. Beim GigaZuhause CableMax 1000 beträgt die Mindestlaufzeit 24 Monate. Hinzu kommen 49,99 Euro Aktivierungsgebühr und 9,99 Euro Versandkosten.

Vodafone bündelt günstigere Hardware und Cashback

Neukunden können die Vodafone Station bei mehreren Kabelangeboten für die ersten 24 Monate kostenlos nutzen. Danach fällt laut Vodafone wieder der reguläre monatliche Preis an.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

  • CableMax 1000: dauerhaft 49,99 Euro und 240 Euro Cashback
  • GigaZuhause 300 Flat: 24 Monate 39,99 Euro und 240 Euro Cashback
  • GigaZuhause 50 Flat: 24 Monate 29,99 Euro und 50 Euro Cashback
  • Vodafone Station: 24 Monate kostenlos für Neukunden

Die meisten Aktionen laufen bis zum 30. März 2027. Die angepassten Cashback-Beträge für Kabeltarife gelten zunächst bis zum 8. November 2026. Je nach Tarif sind zwischen 50 und 240 Euro vorgesehen.

Ich finde vor allem den dauerhaft auf 49,99 Euro gesetzten Gigabit-Preis interessant. Zusammen mit 240 Euro Cashback wird der Einstieg deutlich günstiger, allerdings sollten Kunden Aktivierungs- und Versandkosten sowie den späteren Routerpreis im Blick behalten.

Zu den Vodafone-Kabeltarifen →


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