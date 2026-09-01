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Vodafone halbiert Mobilfunkpreise für Internetkunden

René Hesse
Von
© Vodafone

Vodafone bietet Internet-Bestandskunden ab heute mehrere Mobilfunktarife deutlich günstiger und mit mehr Datenvolumen an.

Der neue „Danke-Deal“ richtet sich an Kunden mit Kabel-, DSL- oder Glasfaseranschluss, die bislang keinen Vodafone-Mobilfunkvertrag haben. Die Sonderkonditionen gelten laut Vodafone für 24 Monate und enthalten den bereits bekannten Kombi-Rabatt von fünf Euro.

Vodafone Mobil S und M erheblich günstiger

Besonders groß fällt der Unterschied bei Preis und Datenvolumen aus. Der Mobil S kostet 19,95 statt 39,95 Euro im Monat. Gleichzeitig steigt das enthaltene Datenvolumen von 30 auf 100 GB. Beim Mobil M sinkt der Preis auf 24,95 Euro. Statt regulär 60 GB erhalten Kunden unbegrenztes Datenvolumen.

Die Aktionspreise im Überblick:

  • Mobil XS: 25 GB für 9,95 Euro statt 29,95 Euro
  • Mobil S: 100 GB für 19,95 Euro statt 39,95 Euro
  • Mobil M: Unlimited für 24,95 Euro
  • Aktionsstart: 1. September 2026

Beim Mobil XS beziffert Vodafone die Ersparnis auf rund 67 Prozent. Regulär enthält der Tarif 15 GB. Optional lassen sich die Tarife mit Smartphones kombinieren, die bei Ratenzahlung teilweise ab einem Euro einmalig erhältlich sind.

Ich finde den Danke-Deal durchaus interessant, vor allem wegen der Kombination aus niedrigeren Preisen und deutlich mehr Datenvolumen. Kunden sollten allerdings nicht nur auf den Aktionspreis, sondern auch auf die späteren regulären Kosten achten.

Zum Vodafone Danke-Deal →


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