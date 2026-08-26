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Vodafone-Service verbessert sich: Vier von fünf Anliegen sofort gelöst

René Hesse
Von
3 Kommentare
© Vodafone

Der Vodafone-Kundenservice löst nach eigenen Angaben inzwischen rund 80 Prozent der Anliegen direkt beim ersten Kontakt.

Damit werden laut Vodafone vier von fünf Anliegen an der Service-Hotline ohne erneuten Kontakt geklärt. Zugleich sank die Zahl der sogenannten Repeat Calls, also wiederholter Anrufe zum selben Anliegen, gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent.

Die durchschnittliche Wartezeit an der Hotline liegt aktuell bei 140 Sekunden. Vodafone führt die Entwicklung auf Maßnahmen zurück, mit denen Anliegen schneller und nachhaltiger gelöst werden sollen.

Vodafone punktet auch in externen Servicetests

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

  • rund 80 Prozent Erstlösequote
  • sechs Prozent weniger wiederholte Anrufe
  • durchschnittlich 140 Sekunden Wartezeit
  • elf Punkte mehr im aktuellen connect-Test

Ich halte vor allem die Erstlösequote für relevant. Eine kurze Wartezeit hilft wenig, wenn Kunden mehrfach anrufen müssen. Rund 80 Prozent direkt gelöste Anliegen wären deshalb ein durchaus beachtlicher Wert, sofern sich die Entwicklung dauerhaft bestätigt.

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  1. Tobias 🏅
    sagt am

    Keine Ahnung, wo ihr angerufen habt aber bei VD ist es nach wie vor so, dass du etwas Wissen möchtest oder eine Zusatzkarte haben willst und die quatschen dir ein neues Grundstück auf. Egal was man macht und sagt, die kommen immer wieder mit einem neuen und noch besseren Vertrag der dich natürlich “ weniger“ kostet und besser ist. Furchtbar. Die Internetseite bzw. das Portal ist noch immer nicht fertig und da funktioniert nur die Hälfte. Schon mal reingeschaut ?

    Antworten
    1. Alex 🎖
      sagt am zu Tobias ⇡

      Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Habe selten mal Probleme mit Vodafone. Wenn mal Probleme auftauchen, hilft der Service ausgezeichnet. Man kommt sofort durch und das Problem ist extrem schnell gelöst. Ohne etwas neues anzubieten. Das Portal funktioniert ohne Probleme.

      Antworten
      1. Eric 👋
        sagt am zu Alex ⇡

        ich habe wegen meinem letzten Anliegen sage und schreibe 8 mal anrufen müssen. Der Laden ist im Bereich Service das letzte zumindest bei kabel Kunden.

        Antworten

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