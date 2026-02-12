Vodafone startet Wechselwochen mit Unlimited und Rabatten

Der Telekommunikationskonzern Vodafone startet heute seine Wechselwochen mit Rabatten und zusätzlichem Datenvolumen für Neukunden.

Vodafone bietet im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion bis zu 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte GigaMobil und GigaMobil Young Tarife. Die Angebote gelten laut Unternehmensangaben bei Neuabschluss ohne Smartphone über 24 Monate. Online läuft die Aktion vom 12. Februar bis zum 25. März 2026.

Vodafone Wechselwochen mit Unlimited und Preisnachlässen

Im Tarif GigaMobil M sowie in den Varianten L und den jeweiligen Young Pendants ist im Aktionszeitraum unbegrenztes Datenvolumen enthalten. Regulär sind dort 50 Gigabyte vorgesehen. Die Einstiegstarife S und XS werden ebenfalls rabattiert angeboten.

Auch die Prepaid Jahrespakete CallYa XS und M erhalten mehr Datenvolumen zum gleichen Preis. Zusätzlich kann etwa das Google Pixel 10 Pro bis zum 25. Februar für 20 Euro monatlich in 36 Raten zuzüglich Tarifpreis erworben werden. Laut Vodafone umfasst ein Fünf Jahres Versprechen ab Tarifklasse M eine verlängerte Garantie und einen Akkutausch.

