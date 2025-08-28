Vodafone stellt Ultra Hub 7 mit Wi-Fi 7 vor

Vodafone hat mit dem Ultra Hub 7 Kabel einen neuen Router vorgestellt, der Wi-Fi 7 unterstützt und für schnelle Internetverbindungen am Kabel-Anschluss entwickelt wurde. Das Gerät soll sowohl höhere Übertragungsraten als auch stabile Verbindungen im Heimnetzwerk ermöglichen.

Der Ultra Hub 7 Kabel ist der erste Router von Vodafone mit Wi-Fi 7. Laut Unternehmensangaben bietet er eine verbesserte WLAN-Leistung, höhere Datendurchsätze und niedrigere Latenzzeiten. Über den 2,5 Gbit LAN-Anschluss können mehrere Geräte gleichzeitig schnell ins Netz eingebunden werden.

Das Gerät richtet sich vor allem an Nutzer, die zu Hause maximale Surfgeschwindigkeit benötigen, einschließlich Gamer, die von der niedrigeren Latenz profitieren sollen.

Steuerung und Erweiterung des Heimnetzwerks

Mit der UltraConnect-App können Anwender den Router über ihr Smartphone steuern. Funktionen sind unter anderem die Aktivierung des Gäste-WLANs, die Übersicht über verbundene Geräte sowie ein Sofort-Support-Bereich für schnelle Hilfe.

Optional ist ein Wi-Fi 7 Mesh-Verstärker erhältlich, der laut Vodafone die WLAN-Reichweite im gesamten Haus erweitert und durch Mesh-Technologie für gleichmäßige Geschwindigkeit sorgt.

Technische Eckpunkte des Ultra Hub 7 Routers

Wi-Fi Generation Wi-Fi 7 (mit Wi-Fi 7 Zertifizierung)

Wi-Fi Bänder Dual-band; 2,4 und 5 GHz

Wi-Fi Antennen 4×4 + 4×4

Internet DOCSIS 3.1

Speicher 4 GB Flash; 2 GB RAM

LEDS 1 x RGBW vorne + 4 x RG hinten

Taster 1x WPS Taster + 1x Wi-Fi Taster DC Stecker mit an/Aus Schalter

Anschlüsse 3 x Gbit LAN + 1x 2,5 Gbit LAN 1x FXS + 1x TAE

Chipset BLE für APP Unterstützung



Technische Eckpunkte des SuperWLAN 7 Verstärkers

Wi-Fi Generation Wi-Fi 7 (mit Wi-Fi 7 Zertifizierung)

Wi-Fi Bänder Dual-band; 2,4 und 5 GHz

Wi-Fi Antennen 2×2 + 4×4

Speicher 512 MB RAM + 256 MB Flash

LEDS 1 x RGBW vorne

Taster 1x WPS Taster 1x Power Taster

Anschlüsse 1 x Gbit LAN



Vodafone bietet den Ultra Hub 7 Kabel im Rahmen des GigaZuhause Kabel-Tarifs für 4,99 Euro monatlich an. Der SuperWLAN 7 Verstärker kostet 2,99 Euro pro Monat. Im Laufe des Tages sollten die neuen Modelle online verfügbar sein.

