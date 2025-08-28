Vodafone

Vodafone stellt Ultra Hub 7 mit Wi-Fi 7 vor

Vodafone hat mit dem Ultra Hub 7 Kabel einen neuen Router vorgestellt, der Wi-Fi 7 unterstützt und für schnelle Internetverbindungen am Kabel-Anschluss entwickelt wurde. Das Gerät soll sowohl höhere Übertragungsraten als auch stabile Verbindungen im Heimnetzwerk ermöglichen.

Der Ultra Hub 7 Kabel ist der erste Router von Vodafone mit Wi-Fi 7. Laut Unternehmensangaben bietet er eine verbesserte WLAN-Leistung, höhere Datendurchsätze und niedrigere Latenzzeiten. Über den 2,5 Gbit LAN-Anschluss können mehrere Geräte gleichzeitig schnell ins Netz eingebunden werden.

Das Gerät richtet sich vor allem an Nutzer, die zu Hause maximale Surfgeschwindigkeit benötigen, einschließlich Gamer, die von der niedrigeren Latenz profitieren sollen.

Steuerung und Erweiterung des Heimnetzwerks

Mit der UltraConnect-App können Anwender den Router über ihr Smartphone steuern. Funktionen sind unter anderem die Aktivierung des Gäste-WLANs, die Übersicht über verbundene Geräte sowie ein Sofort-Support-Bereich für schnelle Hilfe.

Optional ist ein Wi-Fi 7 Mesh-Verstärker erhältlich, der laut Vodafone die WLAN-Reichweite im gesamten Haus erweitert und durch Mesh-Technologie für gleichmäßige Geschwindigkeit sorgt.

Technische Eckpunkte des Ultra Hub 7 Routers

  • Wi-Fi Generation
    • Wi-Fi 7 (mit Wi-Fi 7 Zertifizierung)
  • Wi-Fi Bänder
    • Dual-band; 2,4 und 5 GHz
  • Wi-Fi Antennen
    • 4×4 + 4×4
  • Internet
    • DOCSIS 3.1
  • Speicher
    • 4 GB Flash; 2 GB RAM
  • LEDS
    • 1 x RGBW vorne + 4 x RG hinten
  • Taster
    • 1x WPS Taster + 1x Wi-Fi Taster
    • DC Stecker mit an/Aus Schalter
  • Anschlüsse
    • 3 x Gbit LAN + 1x 2,5 Gbit LAN
    • 1x FXS + 1x TAE
  • Chipset
    • BLE für APP Unterstützung

Technische Eckpunkte des SuperWLAN 7 Verstärkers

  • Wi-Fi Generation
    • Wi-Fi 7 (mit Wi-Fi 7 Zertifizierung)
  • Wi-Fi Bänder
    • Dual-band; 2,4 und 5 GHz
  • Wi-Fi Antennen
    • 2×2 + 4×4
  • Speicher
    • 512 MB RAM + 256 MB Flash
  • LEDS
    • 1 x RGBW vorne
  • Taster
    • 1x WPS Taster
    • 1x Power Taster
  • Anschlüsse
    • 1 x Gbit LAN

Vodafone bietet den Ultra Hub 7 Kabel im Rahmen des GigaZuhause Kabel-Tarifs für 4,99 Euro monatlich an. Der SuperWLAN 7 Verstärker kostet 2,99 Euro pro Monat. Im Laufe des Tages sollten die neuen Modelle online verfügbar sein.

  1. Rainy 🏅
    sagt am

    na dann hoffe ich mal ich kann auf den wechseln für 4,99 € da mein Vertrag noch nicht mal einen Monat aktiv ist. Oder meint ihr ne Fritzbox 6660 ist besser?

    Antworten

