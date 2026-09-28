Vodafone

3,6 Gbit/s im WLAN: Vodafone bringt neue Glasfaser-FRITZ!Box

René Hesse
Von
Bild: FRITZ!

Vodafone nimmt am 29. September die FRITZ!Box 5630 mit Wi-Fi 7 für Glasfaseranschlüsse ins Programm. Im freien Handel ist das Modell bereits verfügbar.

Das neue Modell ersetzt die bisher angebotene FRITZ!Box 5530. Damit unterstützen künftig alle Glasfaser-Router im Vodafone-Portfolio Wi-Fi 7. Die FRITZ!Box 5630 kostet in Verbindung mit einem GigaZuhause-Glasfasertarif 6,99 Euro monatlich zur Miete oder einmalig 159,90 Euro beim Kauf.

FRITZ!Box 5630 bietet bis zu 3,6 Gbit/s im WLAN

Die FRITZ!Box 5630 erreicht im Heimnetz WLAN-Datenraten von bis zu 3,6 Gbit/s. Wi-Fi 7 soll zudem geringere Latenzen und stabilere Verbindungen bei vielen gleichzeitig aktiven Geräten ermöglichen.

Die wichtigsten technischen Daten:

  • Wi-Fi 7 mit bis zu 3,6 Gbit/s
  • 2,5-Gigabit-LAN plus drei Gigabit-LAN-Ports
  • USB 3.0 und integrierte Telefonanlage
  • DECT-Smart-Home-Zentrale und Mesh-Unterstützung
  • Unterstützung für GPON und AON

Das integrierte Glasfaser-Modem ermöglicht den direkten Betrieb am Anschluss. Vodafone nennt ausdrücklich Glasfaseranschlüsse der Deutschen Telekom als Einsatzgebiet. Der Verkauf startet am 29. September 2026 über alle Vodafone-Vertriebskanäle.

Hardware · 3. August 2026

FRITZ!Box 5630 mit Wi-Fi 7 ab sofort erhältlich

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