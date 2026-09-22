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Telefonate ohne Sprachbarriere: Vodafone testet Netz-KI

René Hesse
Von
© Vodafone

Vodafone und Ericsson haben eine Netz-KI getestet, die Telefonate live übersetzt und störende Hintergrundgeräusche filtert.

Die Technik arbeitet direkt im Mobilfunknetz. Dadurch sind laut Vodafone weder eine zusätzliche App noch ein spezielles Smartphone erforderlich. Im realitätsnahen Testnetz übersetzte die KI Gespräche zwischen Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch.

Vodafone bringt KI-Funktionen direkt ins Mobilfunknetz

Neben der Übersetzung erprobten Vodafone und Ericsson eine automatische Geräuschunterdrückung. Sie soll störende Geräusche etwa an Bahnhöfen und Flughäfen herausfiltern und Gespräche verständlicher machen.

Die wichtigsten Punkte des Tests:

  • Live-Übersetzung zwischen fünf Sprachen
  • keine zusätzliche App erforderlich
  • automatische Filterung von Hintergrundgeräuschen
  • KI-Funktionen werden direkt aus dem Netz bereitgestellt

Die Übersetzung musste im Test ausdrücklich vom Nutzer aktiviert werden. Ohne Zustimmung wurden nach Angaben von Vodafone keine Gesprächsinhalte gespeichert oder analysiert. Weitere Sprachen könnten technisch ergänzt werden.

Der Versuch gehört zur Initiative „Core Network of the Future“ von Vodafone und Ericsson. Zum Einsatz kamen unter anderem eine KI-Plattform und ein Anwendungsserver von Vodafone sowie KI-Gateway und Kernnetztechnik von Ericsson. Einen Termin für eine Einführung im regulären Mobilfunknetz nennt Vodafone noch nicht.

Ich finde den Ansatz vor allem deshalb interessant, weil solche KI-Funktionen unabhängig vom Smartphone-Modell funktionieren könnten. Entscheidend wird aber sein, wie zuverlässig Übersetzung und Geräuschfilter im Alltag arbeiten und wie transparent die Verarbeitung der Gesprächsdaten umgesetzt wird.

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