Vodafone verstärkt sein Gigabit-Netz

Das Unternehmen Vodafone hat im Dezember sein „Gigabit-Netz“ ausgebaut und die Leistung für zahlreiche Haushalte erhöht.

Vodafone berichtet, dass das eigene Netz inzwischen rund 30 Millionen Haushalte erreicht. Im Dezember sei das bestehende Kabelnetz in mehr als 100 Städten und Gemeinden durch zusätzliche Glasfaser und neue Netzsegmente verstärkt worden. Laut Unternehmensangaben profitieren davon rund 100.000 Haushalte durch höhere Stabilität und Kapazität ihrer Internetanschlüsse.

Parallel dazu wurde der Ausbau von Glasfaser bis in die Gebäude fortgesetzt. Gemeinsam mit Partnern, darunter das Joint Venture OXG, seien seit Dezember weitere 23.000 Glasfaser-Anschlüsse buchbar. Damit stünden Glasfaser-Angebote von Vodafone nun für insgesamt 11,3 Millionen Haushalte zur Verfügung.

Ausbau des Vodafone Gigabit-Netzes im Dezember

Ein Schwerpunkt lag auf der sogenannten Segmentierung im Kabelnetz. Vodafone-Techniker hätten im Dezember 159 Segmentierungen umgesetzt, unter anderem in Nürnberg, Wuppertal und Düsseldorf.

Durch diese Maßnahmen würden weniger Haushalte pro Netzbereich versorgt, was laut Vodafone die verfügbare Leistung pro Anschluss erhöht. Im Gesamtjahr 2025 seien auf diese Weise Modernisierungen für 620.000 Haushalte erfolgt.

Zentrale Ausbaupunkte laut Vodafone

159 Segmentierungen in über 100 Städten und Gemeinden

Kapazitätssteigerung für rund 100.000 Anschlüsse im Dezember

23.000 neue Glasfaser-Anschlüsse durch Ausbau und Partnerschaften

11,3 Millionen Haushalte mit Glasfaser-Angeboten erreichbar

Meiner Meinung nach zeigt die Mitteilung vor allem, wie stark Vodafone weiterhin auf die Kombination aus Kabelnetz-Modernisierung und Glasfaser-Ausbau setzt, um die Reichweite und Leistungsfähigkeit seines Gigabit-Angebots schrittweise zu erhöhen. In der Kommunikation würde ich mir jedoch eine klarere Trennung zwischen Kabelnetz und Glasfasernetz wünschen.

