Vodafone

Vodafone verstärkt sein Gigabit-Netz

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Vodafone Glasfaser

Das Unternehmen Vodafone hat im Dezember sein „Gigabit-Netz“ ausgebaut und die Leistung für zahlreiche Haushalte erhöht.

Vodafone berichtet, dass das eigene Netz inzwischen rund 30 Millionen Haushalte erreicht. Im Dezember sei das bestehende Kabelnetz in mehr als 100 Städten und Gemeinden durch zusätzliche Glasfaser und neue Netzsegmente verstärkt worden. Laut Unternehmensangaben profitieren davon rund 100.000 Haushalte durch höhere Stabilität und Kapazität ihrer Internetanschlüsse.

Parallel dazu wurde der Ausbau von Glasfaser bis in die Gebäude fortgesetzt. Gemeinsam mit Partnern, darunter das Joint Venture OXG, seien seit Dezember weitere 23.000 Glasfaser-Anschlüsse buchbar. Damit stünden Glasfaser-Angebote von Vodafone nun für insgesamt 11,3 Millionen Haushalte zur Verfügung.

Ausbau des Vodafone Gigabit-Netzes im Dezember

Ein Schwerpunkt lag auf der sogenannten Segmentierung im Kabelnetz. Vodafone-Techniker hätten im Dezember 159 Segmentierungen umgesetzt, unter anderem in Nürnberg, Wuppertal und Düsseldorf.

Durch diese Maßnahmen würden weniger Haushalte pro Netzbereich versorgt, was laut Vodafone die verfügbare Leistung pro Anschluss erhöht. Im Gesamtjahr 2025 seien auf diese Weise Modernisierungen für 620.000 Haushalte erfolgt.

Zentrale Ausbaupunkte laut Vodafone

  • 159 Segmentierungen in über 100 Städten und Gemeinden
  • Kapazitätssteigerung für rund 100.000 Anschlüsse im Dezember
  • 23.000 neue Glasfaser-Anschlüsse durch Ausbau und Partnerschaften
  • 11,3 Millionen Haushalte mit Glasfaser-Angeboten erreichbar

Meiner Meinung nach zeigt die Mitteilung vor allem, wie stark Vodafone weiterhin auf die Kombination aus Kabelnetz-Modernisierung und Glasfaser-Ausbau setzt, um die Reichweite und Leistungsfähigkeit seines Gigabit-Angebots schrittweise zu erhöhen. In der Kommunikation würde ich mir jedoch eine klarere Trennung zwischen Kabelnetz und Glasfasernetz wünschen.

Zu den Vodafone Glasfaser-Tarifen →

Simon Mobile

SIMon mobile startet „Winter Wonder Deals“ mit bis zu 200 GB

Die Marke SIMon mobile hat eine neue Winteraktion mit angepassten Datentarifen und einem zusätzlichen 200-GB-Angebot gestartet. Im Rahmen der „Winter…

20. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Daniel 🍀
    sagt am

    Das Problem ist nicht die Verfügbarkeit, sondern die Preise die Vodafone, aber auch Telekom, für Glasfaser verlangt. Ich bin vor kurzem umgezogen und habe dann trotz Gigakombi den Provider gewechselt. Zahle aktuell 35€ für Gigabit Glasfaser symetrisch, das sind Preise die angemessen sind, aber nicht das was von Vodafone oder der Telekom verlangt wird

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Vodafone / Vodafone verstärkt sein Gigabit-Netz
Weitere Neuigkeiten
O2 2
O2: Geld zurück bei schlechtem Netz
in Provider
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue Neujahrsangebote verlängert – Bridge Pro auch dabei
in Smart Home | Update
Ikea Store Logo Header 2025
IKEA greift den Strommarkt an
in Dienste
Das Ende von Avatar? Der Hype im Kino ist vorbei
in News
Twitter
Die EU träumt von einem sozialen Netzwerk
in Marktgeschehen
Der elektrische Kia Niro kommt nicht mehr zurück
in Mobilität
Volkswagen überholt Tesla bei Elektroautos in Europa
in Mobilität
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix will die Werbung „massiv“ steigern
in Dienste
Oneplus 12 2024 Header
Trennt sich OnePlus vom Smartphone-Markt?
in Smartphones
Samsung kündigt großen Neustart für Bixby an
in Firmware und OS