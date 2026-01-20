SIMon mobile startet „Winter Wonder Deals“ mit bis zu 200 GB

Tarife

Die Marke SIMon mobile hat eine neue Winteraktion mit angepassten Datentarifen und einem zusätzlichen 200-GB-Angebot gestartet.

Im Rahmen der „Winter Wonder Deals “bietet SIMon mobile einen überarbeiteten 60-GB-Tarif sowie erstmals einen 200-GB-Tarif an. Der monatliche Einstiegspreis für den 60-GB-Tarif liegt weiterhin bei 9,99 Euro, sofern eine Rufnummer mitgebracht wird. Ohne Portierung erhöht sich der Preis laut Unternehmensangaben um drei Euro.

Neu im Portfolio ist ein Tarif mit 200 GB Datenvolumen für 24,99 Euro pro Monat bei Rufnummern-Mitnahme. Auch hier gilt laut SIMon mobile ein höherer Preis ohne Portierung. Beide Tarife nutzen das Vodafone-Netz und unterstützen 5G mit bis zu 150 Mbit/s im Download. Das Upload-Tempo liegt über alle Tarife hinweg bei 25 Mbit/s.

Details zu Tarifen und Konditionen der Winteraktion

Ausgewählte Merkmale der Winter Wonder Deals

  • 60 GB oder 200 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Vodafone
  • Dauerhafte Grundpreise bei Rufnummern-Mitnahme
  • Allnet- und SMS-Flat inklusive
  • Monatlich kündbare Laufzeit

Ergänzend zu den Aktionsangeboten führt SIMon mobile weiterhin Tarife mit 20 GB, 100 GB und 150 GB. Alle Tarife kommen ohne Anschlusspreis aus und sind laut Anbieter auch als eSIM verfügbar. Die Abrechnung erfolgt wahlweise per PayPal oder SEPA-Lastschrift.

