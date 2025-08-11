Vodafone

Vodafone wirbt jetzt mit KI-Influencern

Bild: Vodafone (KI)

In einer aktuellen CallYa Prepaid-Kampagne setzt Vodafone erstmals vollständig auf von Künstlicher Intelligenz generierte Influencer.

Das Werbevideo scheint sowohl im Bild- als auch im Tonbereich KI-basiert zu sein. Eine Kennzeichnung als KI-generiert erfolgt jedoch nicht, was aus Transparenzsicht kritisch gesehen werden kann.

Der Einsatz von KI-Influencern in der Werbung ist zwar nicht neu, gewinnt aber zunehmend an Bedeutung. Während andere Unternehmen damit offen umgehen, wird in diesem Fall die Herkunft der Inhalte nicht kenntlich gemacht.

Noch lassen sich solche Produktionen optisch und akustisch von Aufnahmen echter Personen unterscheiden. Im aktuellen Fall von Vodafone fällt beispielsweise direkt auf, dass der Ton nicht mit den Mundbewegungen synchron ist.

Aufgrund der rasanten technologischen Entwicklung dürfte es jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis KI-generierte Werbung kaum noch von herkömmlichen Spots zu unterscheiden ist.

Ich gehe davon aus, dass wir künftig deutlich mehr solcher Inhalte von Unternehmen sehen werden. Der Werbeeffekt wird bei mir persönlich allerdings nicht erzielt, ich empfinde diese Art von Videos eher als abschreckend.

Ich vermute allerdings, dass wir uns Stück für Stück daran gewöhnen und irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenken, ob da nun KI oder echte Menschen etwas bewerben wollen. Gerade Influencer sind ja sowieso häufig nur menschliche Werbelautsprecher, von daher ist der Unterschied am Ende vermutlich geringer als gedacht.

  1. Favone 🍀
    sagt am

    Vodafone sollte mal lieber die KI im Bereich Service ausbauen, denn der ist seit Jahre immer schlimmer und unterirdischen.

    Antworten
  2. rogh 🌀
    sagt am

    Vielleicht werden auch die „Influencer“ damit endlich wieder vom Markt verschwinden weil KI sicherlich günstiger ist als diese Personen.

    Antworten

