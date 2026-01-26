Vodafone zündet Upload-Booster: Mehr Speed für Millionen Kabelnetz-Haushalte

Das Telekommunikationsunternehmen Vodafone beschleunigt sein Kabelnetz für 24 Millionen Haushalte in Deutschland deutlich im Upload.

Vodafone kündigt an, Anfang Februar den sogenannten Upload-Booster im bundesweiten Kabelnetz freizuschalten. Nach Angaben des Unternehmens steigt dadurch die technisch mögliche Upload-Geschwindigkeit für Privatkunden um bis zu 50 Prozent. Statt bislang maximal 50 Megabit pro Sekunde sollen künftig bis zu 75 Megabit pro Sekunde verfügbar sein.

Die Freischaltung betrifft laut Vodafone rund 70 Prozent der Haushalte in Deutschland, die über das Kabelnetz versorgt werden. Der höhere Upload soll insbesondere Anwendungen wie Videokonferenzen, Cloud-Dienste sowie das Hochladen von Fotos und Videos unterstützen. Voraussetzung für die Nutzung ist ein DOCSIS-3.1-fähiger Router.

Neue Kabel-Tarife und höhere Geschwindigkeiten

Parallel zur technischen Umstellung führt Vodafone neue Kabel-Tarife ein, die ab dem 29. Januar buchbar sein sollen. Für Neukunden steigen dabei auch die Download-Geschwindigkeiten, während die monatlichen Basispreise laut Unternehmensangaben unverändert bleiben. Je nach Tarif erhöht Vodafone den Download um 50 bis 100 Megabit pro Sekunde.

Nochmal klar gesagt: Die höheren Übertragungsgeschwindigkeiten können Kunden in den neuen Kabelglasfaser-Tarifen nutzen, die ab dem 29. Januar 2026 buchbar sind.

Geplante Änderungen im Überblick

Upload-Geschwindigkeit steigt technisch auf bis zu 75 Mbit/s

Download-Zuwachs von 50 bis 100 Mbit/s je nach Tarif

Einsteiger-Tarif GigaZuhause 50 bleibt unverändert

Technisch basiert der Upload-Booster auf der DOCSIS-3.1-Low-Split-Technologie, bei der der Frequenzbereich im Netz neu aufgeteilt wird. Vodafone verweist zudem auf zusätzliche Netz-Segmentierungen und Glasfaseranbindungen, um Leistungseinbußen im Download zu vermeiden. Allein 2025 seien dafür Modernisierungen an 2.500 Standorten erfolgt.

