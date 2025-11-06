Fintech

Volkswagen Bank ändert Zinskonditionen

Autor-Bild
Von
|

Die Volkswagen Bank erhöht ab heute die Zinsen für Festgeld und Sparbriefe. Erst kürzlich wurden die Tagesgeldzinsen angepasst.

Ab sofort gelten bei der Volkswagen Bank für langfristige Geldanlagen Zinsen von bis zu 3,0 Prozent pro Jahr. Betroffen ist der „Plus Sparbrief“. Für eine Anlagedauer von einem Jahr bleibt der Zinssatz bei 2,3 Prozent p. a. Je länger die Laufzeit, desto höher die Zinsen: Bei der längsten Laufzeit von fünf Jahren gibt es 3,0 Prozent p. a.

Die Mindestanlage beginnt bei 2.500 Euro, eine Obergrenze gibt es laut Angaben der Bank nicht. Die neuen Konditionen gelten sowohl für Neu- als auch Bestandskunden.

Volkswagen Bank mit soliden Tagesgeld-Zinsen

Für kurzfristige Anlagen hat die Volkswagen Bank kürzlich die Zinsen angepasst. Neukunden, die in den letzten zwölf Monaten kein Tagesgeldkonto bei der Bank hatten, erhalten beim „Plus Konto Top Zins“ derzeit 2,5 Prozent p. a. für sechs Monate. Danach gilt der jeweilige Standard-Zinssatz. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben.

Volkswagen Bank: Wichtige Punkte in der Übersicht

Die Einlagen bei der Volkswagen Bank sind gesetzlich abgesichert. Es besteht die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) als gesetzliches Einlagensicherungssystem. Die Sicherungsgrenze der EdB beträgt derzeit 100.000 Euro pro Anleger.

Die Bank ist zudem dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Für natürliche Personen bedeutet dies: Die maximale Entschädigungssumme pro Person beträgt derzeit 5 Mio. EUR.

Zum Volkswagen Bank Festgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Volkswagen Bank ändert Zinskonditionen
Weitere Neuigkeiten
IKEA stellt 21 Matter-kompatible Smart-Home-Produkte vor
in Smart Home
Adyen stellt neue POS-Terminals S1E4 Pro und S1F4 Pro vor
in Fintech
Apple iPhone Air 2 könnte eine große Schwachstelle angehen
in Smartphones
Tesla bringt beliebte MultiPass-Option nach Deutschland
in Mobilität
Shell
Shell feiert 500 Elektroauto-Ladestandorte
in Dienste
Ard Hoerfunk Audiothek
ARD bündelt Hörspiele in fünf neuen Podcast-Feeds
in Audio
ENGWE startet Black-Friday-Aktion mit bis zu 300 Euro Rabatt
in News
Fahren Fahrer Auto
Digitaler Fahrzeugschein startet für alle
in Dienste
Home Assistant 2025.11 veröffentlicht – Probleme mit Card-Mod-Plugin
in Smart Home
Wero geht online, doch fast niemand kann bisher mitmachen
in Fintech