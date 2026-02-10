Rivian R2: Das neue Elektroauto macht sich bereit

Der Rivian R1 war nur der erste Schritt für die US-Marke, mit dem R2 und R3 will man einen ähnlichen Weg wie Tesla einschlagen und auf den Massenmarkt. Und es ist ein globaler Marktstart geplant, denn 2027 soll es in Deutschland losgehen.

In den letzten Wochen sieht man den Rivian R2 immer wieder in der Öffentlichkeit, mal mehr, mal weniger getarnt. Und auch der Chef teilt mittlerweile regelmäßig neue Bilder seines eigenen Rivian R2, der eine spezielle R2D2-Folierung besitzt:

Die Produktion soll Mitte des Jahres starten und man scheint im Plan zu liegen, denn die „abschließende Validierung“ bei Hitze, Kälte und anderen Bedingungen steht jetzt an. Der R2 ist also fertig und jetzt muss man schauen, dass alles läuft.

Für uns ist die Entwicklung des R2 übrigens gleich doppelt spannend, denn das Elektroauto kommt nicht nur zu uns, es ist auch die Basis für die gemeinsame Software mit Volkswagen, die 2027 erstmals die Rivian-Software nutzen wollen.