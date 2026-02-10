Mobilität

Rivian R2: Das neue Elektroauto macht sich bereit

Autor-Bild
Von
|

Der Rivian R1 war nur der erste Schritt für die US-Marke, mit dem R2 und R3 will man einen ähnlichen Weg wie Tesla einschlagen und auf den Massenmarkt. Und es ist ein globaler Marktstart geplant, denn 2027 soll es in Deutschland losgehen.

In den letzten Wochen sieht man den Rivian R2 immer wieder in der Öffentlichkeit, mal mehr, mal weniger getarnt. Und auch der Chef teilt mittlerweile regelmäßig neue Bilder seines eigenen Rivian R2, der eine spezielle R2D2-Folierung besitzt:

Die Produktion soll Mitte des Jahres starten und man scheint im Plan zu liegen, denn die „abschließende Validierung“ bei Hitze, Kälte und anderen Bedingungen steht jetzt an. Der R2 ist also fertig und jetzt muss man schauen, dass alles läuft.

Für uns ist die Entwicklung des R2 übrigens gleich doppelt spannend, denn das Elektroauto kommt nicht nur zu uns, es ist auch die Basis für die gemeinsame Software mit Volkswagen, die 2027 erstmals die Rivian-Software nutzen wollen.

Jony Ive: Alter Apple-Designchef kritisiert Touch im Auto

Der elektrische Ferrari kommt und beim Design hat sich die Marke einen der bekanntesten Design geschnappt, Jony Ive. Der alte…

10. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Rivian R2: Das neue Elektroauto macht sich bereit
Weitere Neuigkeiten
Jony Ive: Alter Apple-Designchef kritisiert Touch im Auto
in Mobilität
ChatGPT zeigt ab sofort Werbung direkt im Chat an
in Dienste
Sony Xperia 1 Vii 2025 Header
Sony Xperia 1 VIII kommt: „Der Status hat sich nicht geändert“
in Smartphones
Nothing Ear 3 erhalten ein neues Firmware-Update
in Firmware und OS
Apple Iphone 16 Hand
Warnung der Finanzaufsicht: App „Schw“ könnte illegal arbeiten
in News
Skoda Epiq: Diese drei Versionen gibt es zum Start
in Mobilität
So sieht der elektrische Ferrari „Luce“ von Innen aus
in Mobilität
Überrascht uns Apple bald mit AirPods Pro 4?
in Audio
Nissan Logo Header
Nissan setzt ebenfalls wieder mehr auf Verbrenner
in Mobilität
fraenk Datenpolster vor dem Ablauf: Wie geht es weiter?
in Provider