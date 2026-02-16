Volkswagen möchte noch mehr Geld einsparen

Oliver Blume habe laut Manager Magazin die Konzernmarken von Volkswagen jetzt dazu aufgerufen, dass man einen noch härteren Sparkurs fährt und die 20 Prozent bis Ende 2028 anpeilt. Von offizieller Seite wollte VW den Plan nicht kommentieren.

Der Konzernchef habe zusammen mit dem Finanzvorstand Arno Antlitz bekräftigt, dass auch Werksschließungen ein Teil der Sparmaßnahmen sein können, denn die Krise in China, die US-Zölle und andere Probleme belasten den Gewinn von VW.

Die Ironie ist, dass man vor ein paar Tagen erst 6 Milliarden Euro „gefunden“ hat, die dann aber in Zukunft fehlen, jetzt aber dafür sorgen, dass das Management die hohen Boni erhält. Vielleicht sollte Volkswagen genau hier beim Sparen anfangen.