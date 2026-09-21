Apple iPhone 20 Pro: So groß wird das neue und „randlose“ Display

Apple plant ein etwas größeres Display für das iPhone 20 Pro und iPhone 20 Pro Max, so „Digital Chat Station“, eine bekannte Quelle aus China. Demnach sprechen wir wohl über 6,4 Zoll beim iPhone 20 Pro und 7 Zoll beim iPhone 20 Pro Max.

Die beidem Pro-Modelle könnten 2027 als „Jubiläums iPhone“ vermarktet werden, wie damals das iPhone X zum 10. Jubiläum (2017). Sie sollen ein quasi randloses Display haben, welches an allen vier Seiten gebogen ist. Das Display selbst ist aber nur ganz leicht gebogen, wie auch das Glas, die Krümmung soll nicht so stark sein.

Der Effekt könnte eher dem einer Apple Watch als dem eines Samsung Galaxy Edge ähneln, denn der Trend der gebogenen Displays ist wieder vorbei und Apple wird diesen sicher auch nicht aufleben lassen, da das bei Kunden nicht so gut ankam.

iPhone 20 Pro: Mehr Display, gleiche Größe

Doch der Sprung bei der Displaygröße wird sich vielleicht gar nicht bemerkbar machen, denn es wären nur 0,1 Zoll mehr und durch die Krümmung und den etwas dünneren Rand sind die iPhones sicher gleich groß. Einige hatten befürchtet, dass die iPhones (wie beim iPhone 16 Pro vor ein paar Jahren) wieder größer werden.

Bei der Displayaussparung spricht die Quelle von einem „Loch“, wobei die aktuelle Dynamic Island ja auch ein Loch ist, wenn auch ein großes Loch. Ein Teil von Face ID ist jetzt unter dem Display (in der linken Ecke), vielleicht wandert 2027 noch mehr unter das Display, vielleicht nicht, diese Entwicklung ist bisher noch offen.

Sicher scheint aber, dass das Apple iPhone 20 Pro (Max) mal wieder ein großer Sprung beim Design wird, das iPhone Air und iPhone Duo sind schon eine kleine Preview dafür. Das neue Pro soll nur noch etwas runder und weicher werden.

Das finde ich interessant, denn Apple feierte erst letztes Jahr das Comeback von Aluminium bei den Pro-Modellen und wirbt seit dem damit, dass das „praktisch“ sei. Aber es ist eben noch hochwertig und anfällig für Kratzer. Eine Kombination aus Glas und einem Rahmen aus Titan (vermutlich) sieht da schon etwas besser aus.

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