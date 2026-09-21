Motorola zeigt wildes Kamera-Design für neues Smartphone

Motorola wird uns diese Woche ein neues Smartphone zeigen, nach dem ersten Signature von 2025 kommt in diesem Jahr wohl das Motorola Signature 27. Es ist ein neues Flaggschiff von Motorola, welches auch ein neues Design mitbringt.

Wir haben bei den Kameras bisher eigentlich schon alles auf der Rückseite gesehen und so richtig abheben kann man sich kaum noch, doch das schafft Motorola hier durchaus. Sieht sehr wild aus, aber es sieht eben auch sehr ergonomisch aus.

Details nennt Motorola noch nicht, aber man wird es laut Hashtag morgen und im Rahmen der Snapdragon Summit 2026 zeigen. Es wird also sicher den neuesten und besten Chip von Qualcomm haben, immerhin ist dies das neue Vorzeigemodell.

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