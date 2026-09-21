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Thermomix bekommt ein großes KI-Update

René Hesse
Von
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Thermomix Tm7 Product Standalone Plain

Vorwerk erweitert Thermomix und Cookidoo um einen KI-Assistenten, Rezept-Übersetzungen und Arabisch als neue Menüsprache.

Der neue Cookidoo Assistant beantwortet Fragen rund ums Kochen und soll passende Rezepte anhand von Zutaten, Ernährungswünschen oder Anlässen finden. Die KI versteht laut Vorwerk natürliche Alltagssprache und unterstützt auch beim Vergleichen und Planen von Mahlzeiten. Der schrittweise Roll-out startet ab sofort.

Cookidoo umfasst weltweit mehr als 100.000 kuratierte Rezepte, darunter über 12.000 auf Deutsch. Eine neue Übersetzungsfunktion in der App soll künftig einen größeren Teil dieses Angebots zugänglich machen.

Cookidoo übersetzt Rezepte und der Thermomix TM7 lernt Arabisch

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • KI-Assistent für Rezeptsuche und Essensplanung
  • Übersetzungen zunächst für sieben Sprachen
  • Arabische Oberfläche mit Rechts-nach-links-Darstellung beim TM7
  • Mehr als 100 neue arabischsprachige Rezepte

Die Übersetzung unterstützt zunächst Englisch, Polnisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch und Französisch. Weitere Sprachen und Rezepte sollen folgen.

Parallel führt Vorwerk Arabisch als Menüsprache für den Thermomix TM7 ein. Dazu gehören eine arabische Tastatur und eine angepasste Benutzeroberfläche. Cookidoo soll auf Arabisch bis Ende 2026 folgen.

Ich halte vor allem die Übersetzungsfunktion für eine sinnvolle Erweiterung. Bei mehr als 100.000 Rezepten kann sie den praktisch nutzbaren Cookidoo-Katalog für viele Kunden deutlich vergrößern.

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  1. Matze52 💎
    sagt am

    🤦🏻‍♂️

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