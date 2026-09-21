Tempolimit auf Autobahnen: Verkehrsminister Bilger bleibt hart
Bundesverkehrsminister Steffen Bilger lehnt ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen weiterhin ab.
Bilger bezweifelt, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung große CO₂-Einsparungen bringen würde. Viele Autofahrer seien wegen der Spritpreise oder durch die Nutzung des Tempomaten bereits langsamer unterwegs.
Das Bundesministerium für Verkehr verweist zudem auf eine Studie der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt), laut der die möglichen CO₂-Einsparungen begrenzt seien.
Viele fahren schon heute mit dem Tempomat oder wegen der Spritpreise freiwillig langsamer. Ich bezweifle deshalb, dass es ein großes Potenzial an CO₂-Einsparungen durch ein Tempolimit gäbe.
Tempolimit: Bilger verweist auf Sicherheit und Klimaschutz
Auch bei der Verkehrssicherheit erwartet Bilger keinen nennenswerten zusätzlichen Effekt. Das Ministerium verweist darauf, dass rund ein Drittel aller gefahrenen Kilometer auf Autobahnen zurückgelegt wird, dort aber nur etwa jeder 15. Unfall mit Personenschaden passiert.
Auch sehe ich keinen nennenswerten Effekt für die Verkehrssicherheit, weil unsere Autobahnen sicherer sind als die meisten Autobahnen in europäischen Ländern mit Tempolimit.
Das Ministerium begründet seine Position mit mehreren Punkten:
- Rund ein Drittel der Fahrleistung entfällt auf Autobahnen.
- Nur etwa jeder 15. Unfall mit Personenschaden passiert dort.
- Bilger hält das CO₂-Einsparpotenzial eines Tempolimits für begrenzt.
- Der Bund setzt stattdessen auf E-Mobilität, Schiene, ÖPNV und Digitalisierung.
Bilger führt zudem gesellschaftliche Auswirkungen als Argument an:
Ein Tempolimit würde außerdem die Spaltung im Land noch einmal verstärken, weil es viele als Einschränkung ihrer Freiheit empfinden würden. Für die Erreichung der Klimaziele im Verkehr gibt es sinnvollere Wege.
Ich finde vor allem wichtig, die einzelnen Argumente sauber auseinanderzuhalten. Dass Autobahnen vergleichsweise sicher sind, beantwortet nicht automatisch die Frage, welchen zusätzlichen Effekt ein Tempolimit auf Unfälle und CO₂-Ausstoß hätte. Genau diese messbaren Auswirkungen sollten bei der Debatte im Mittelpunkt stehen.
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Es war doch klar das so eine Aussage von einem CDU-Politiker kommt.
Ein Tempolimit hat doch einfach keine nennenswerte Nachteile und wäre so einfach umzusetzen.
In der aktuellen Lage kann ich das aber evtl noch ein wenig verstehen, das wäre ja wieder gefundenes fressen für bestimmte Parteien.
Warum sollte man es auch einführen? Jeder, der der Umwelt helfen möchte oder Sprit/Strom sparen will, darf doch seine 130 fahren.
Weniger CO2-Emissionen, Schadstoffe und Lärm, sinkende Zahl von Unfalltoten/Schwerverletzten und kürzere Bremswege, flüssigerer Verkehr, weniger Staus und Ausgleich extremer Geschwindigkeitsunterschiede, niedrigerer Spritverbrauch, weniger Fahrzeugverschleiß und entspannteres Fahren.
Wieso muss man da überhaupt diskutieren? Die Vorteile sieht jeder mal im Ausland im Urlaub war.
Danke, meine Rede.
Der Sprung von 130 auf 160 km/h ist physikalisch kein kleiner Unterschied, sondern ein qualitativer Sprung:
51 % mehr Energie, 42 Meter mehr Anhalteweg,
86 % mehr Leistungsbedarf für den Luftwiderstand und
30–60 % mehr Verbrauch.
Aus Sicherheits- und Verbrauchssicht ist 160 km/h eine völlig andere Kategorie als 130 km/h.
Ich sags zuhause immer so: in einem modernen Auto wirst du einen Unfall bei 130 schon irgendwie überleben. Schneller, und Du bist tot.
Ob man es gut findet oder nicht, das ist leider keine private Entscheidung mehr. Dazu reichen zwei Argumentationspunkte: fossile Kraftstoffe sind gerade knapp und die Verbrennung dieser Kraftstoffe zerstört die Lebensgrundlage unserer Gesellschaft auf diesem Planeten.
Warum sollte dann jemand aus welchem persönlichen Grund auch immer sich das Recht herausnehmen dürfen, die knappe Ressource übermäßig zu verbrauchen und den Schaden übermäßig zu erhöhen. Das geht uns alle was an.
Frage: Welchen Nachteil hätte ein Tempolimit auf Autobahnen von, sagen wir mal, 130 ?
Keinen relevanten.
Ich bin auch der Überzeugung, die FDP wäre hier in der Ampel noch eingeknickt. Aber dann wars vorbei…
Es ist einfach phänomenal, wie sich der Staat weigert, mit solch einer Maßnahme den Verbrauch des knappen Guts Sprit etwas zu drosseln.
Ne…lieber macht man den Sprit billiger, dass es weiter wie bisher gehen kann.
Mir fällt dazu auch echt einfach nichts mehr ein.
Die 4,9% Prozent in MeckPomm sind damit natürlich nicht direkt verbunden. Aber sich über die Spaltung der Gesellschaft ausgerechnet beim Tempolimit zu sorgen ist einfach nur noch lost.
Schwachsinn.
Die Leute reden von Spaltung, weil das Tempolimit nicht mehr über Physik oder Verbrauch verhandelt wird, sondern über Identität, Weltbild und die Frage, wessen Lebensweise in diesem Land zählt. Ein Stellvertreterkonflikt.
Die Ablehnung eines Tempolimits nützt vor allem einer kleinen, aber einflussreichen Gruppe: der Automobilindustrie und ihren politischen Verbündeten. Eine aktuelle Kosten-Nutzen-Analyse zeigt, dass das Festhalten am status quo einer verdeckten Subvention für Schnellfahrer gleichkommt. Der durchschnittliche Autofahrer ist ohnehin mit rund 115 km/h unterwegs . Ein Tempolimit würde also nur eine sehr kleine Gruppe von Rasern treffen – während die Allgemeinheit die externen Kosten (Unfallfolgen, Umweltbelastung) mitträgt. Das politische System ist für diese Art von Blockade anfällig: Eine kleine, gut organisierte Minderheit (Auto-Lobby, PS-Fans) hat mehr Einfluss als eine diffuse Mehrheit, die das Thema zwar befürwortet, aber nicht zu ihrer Priorität macht.
Der Nutznießer der Ablehnung ist also letztlich ein System, das die Interessen einer Minderheit über das belegte Gemeinwohl stellt.
Genau das wollte ich damit ausdrücken.
Insbesondere die CDU fährt – immer schon – diesen Lobby-Kurs und spaltet damit überall, aber ausgerechnet bei einer im globalen Maßstab so unfassbaren Banalität sorgt sie sich jetzt um die Spaltung.