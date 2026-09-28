Apple veröffentlicht mit iOS 27.0.1 ein wichtiges Update

Es hat sich bereits angedeutet und da ist es, das Update auf iOS 27.0.1 ist, ein paar Tage nach watchOS 27.0.1, da war Apple schneller, veröffentlicht worden. Schaut also direkt mal in den Einstellungen, es wird bereits auf dem iPhone angezeigt.

An erster Stelle nennt Apple ein Problem mit Face ID beim iPhone 18 Pro (Max), was die Runde machte und wie angekündigt behoben wurde. Aber auch die variable Blende bei der neuen Kamera machte noch Probleme, die Apple behoben hat.

Wer außerdem die Benachrichtigungen und das Kontrollzentrum gleichzeitig nach iOS 27 geöffnet hat, der blickte wohl auf einen Touchscreen, der keine Eingaben mehr akzeptierte. Auch das hat man mit iOS 27.0.1 behoben, so Apple weiter.

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