PAYBACK bringt den Joker zurück: Bis zu 44-fach punkten

PAYBACK startet seine Joker-Kampagne erneut und verteilt bei mehr als 20 Partnern Coupons für bis zu 44-fache Punkte.

Ab dem 28. September liegen bei teilnehmenden Partnern Couponhefte mit jeweils vier Joker-Coupons aus. Mit dabei sind unter anderem Alnatura, ARAL, dm, EDEKA, Fressnapf, GALERIA, Netto Marken-Discount, Sparkassen und Thalia. Die Hefte gibt es bei den meisten Partnern bis zum 18. Oktober, wobei der Zeitraum abweichen kann.

Wer ohnehin bei einem der teilnehmenden Händler einkauft, sollte also einen Blick an die Kasse werfen. Nach einem Einkauf verschickt PAYBACK außerdem per E-Mail zwei weitere Joker-Coupons.

PAYBACK Joker lockt mit Punkten und Gewinnen

Neben zusätzlichen Punkten gibt es bei der Aktion auch Sachpreise und Gutscheine:

bis zu 44-fache PAYBACK Punkte

Gewinne im Gesamtwert von über 100.000 Euro

unter anderem ein Mini Cooper E, Fernseher und SMEG-Kühlschränke

tägliche Gewinnchance über die PAYBACK App

Gewinncodes lassen sich bis einschließlich 1. November 2026 in der App einlösen. Diese zählt nach Unternehmensangaben inzwischen 18 Millionen Nutzer. PAYBACK selbst spricht von mehr als 35 Millionen Kunden.

Ich finde die Aktion vor allem für Kunden interessant, die PAYBACK ohnehin regelmäßig einsetzen. Für einen zusätzlichen Einkauf würde ich mich von 44-fachen Punkten nicht verleiten lassen. Liegt der passende Coupon aber für einen sowieso geplanten Einkauf bereit, kann man die zusätzlichen Punkte natürlich mitnehmen.

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