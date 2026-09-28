Smart Home

SwitchBot bringt Lichtbars mit einem ungewöhnlichen Extra

René Hesse
Von

SwitchBot bringt ein Lightbar-Set mit zwölf Farbzonen, Matter over Wi-Fi und bis zu 800 Lumen für 55,99 Euro auf den Markt. Zum Markstart kann sogar gespart werden.

Die RGBICWW Lightbar besteht aus zwei Leuchten mit jeweils sechs unabhängig steuerbaren Farbzonen. Insgesamt stehen 16 Millionen Farben und 26 dynamische Effekte zur Wahl. Ein Mikrofon ermöglicht zudem sechs musikreaktive Effekte.

SwitchBot RGBICWW Lightbar verbindet Farbe und Weißlicht

Für den Alltag verbaut SwitchBot separate LEDs für Kalt- und Warmweiß. Die Farbtemperatur reicht von 2.200 bis 6.500 Kelvin. Die Helligkeit lässt sich zwischen 1 und 100 Prozent regeln. Zusammen erreichen beide Lightbars laut Hersteller bis zu 800 Lumen.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

  • 12 unabhängig steuerbare Farbzonen
  • 16 Millionen Farben und 26 Lichteffekte
  • 2.200 bis 6.500 Kelvin und bis zu 800 Lumen
  • Matter over Wi-Fi ohne zusätzlichen SwitchBot Hub
  • UVP: 55,99 Euro

Magnete, Standfüße und Klebeflächen erlauben verschiedene Montagearten. Unterstützt werden unter anderem Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings, Home Assistant und Homey.

Interessant ist die API-Anbindung. KI-Agenten können darüber ihren Status per Licht anzeigen. Unterschiedliche Effekte signalisieren etwa laufende Aufgaben, abgeschlossene Prozesse oder Warnungen. Die Lightbars sind ab sofort erhältlich.

Ich finde vor allem die Kombination aus Matter, brauchbarem Weißlicht und API spannend. Für 55,99 Euro (minus 16 € Startrabatt!) wirkt das Set nicht nur als Gaming-Beleuchtung interessant, sondern auch als praktische Ergänzung für Schreibtisch und Smart Home.

Smart Home · 24. September 2026

SwitchBot bringt kompakten Saugroboter K11+ Pro auf den Markt

Der SwitchBot K11+ Pro kombiniert 12.000 Pa Saugleistung mit einer kompakten Absaugstation und kostet 399,99 Euro. So zumindest die UVP,… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Das ist der ganz neue Kindle von Amazon
28.09.26 · News
Apple veröffentlicht mit iOS 27.0.1 ein wichtiges Update
28.09.26 · Firmware und Updates
Tesla: Das „wichtigste Produkt aller Zeiten“ kämpft noch mit Problemen
28.09.26 · Smart Home
Die Zukunft von Star Wars nimmt Form an
28.09.26 · Unterhaltung
Hier sieht man den Apple HomePod mini 2 in den neuen Farben
25.09.26 · Smart Home
ING mit ersten Details zum Altersvorsorge-Depot
28.09.26 · Fintech
PAYBACK bringt den Joker zurück: Bis zu 44-fach punkten
28.09.26 · Schnäppchen
Milliarden-Deal: Schneider Electric will Shelly übernehmen
24.09.26 · Smart Home
Tesla erhöht die Löhne in Grünheide erneut deutlich
28.09.26 · Mobilität
SwitchBot bringt kompakten Saugroboter K11+ Pro auf den Markt
24.09.26 · Smart Home
Du bist hier: SwitchBot
mobiFlip / News / Smart Home / SwitchBot bringt Lichtbars mit einem ungewöhnlichen Extra