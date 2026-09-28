SwitchBot bringt Lichtbars mit einem ungewöhnlichen Extra

SwitchBot bringt ein Lightbar-Set mit zwölf Farbzonen, Matter over Wi-Fi und bis zu 800 Lumen für 55,99 Euro auf den Markt. Zum Markstart kann sogar gespart werden.

Die RGBICWW Lightbar besteht aus zwei Leuchten mit jeweils sechs unabhängig steuerbaren Farbzonen. Insgesamt stehen 16 Millionen Farben und 26 dynamische Effekte zur Wahl. Ein Mikrofon ermöglicht zudem sechs musikreaktive Effekte.

SwitchBot RGBICWW Lightbar verbindet Farbe und Weißlicht

Für den Alltag verbaut SwitchBot separate LEDs für Kalt- und Warmweiß. Die Farbtemperatur reicht von 2.200 bis 6.500 Kelvin. Die Helligkeit lässt sich zwischen 1 und 100 Prozent regeln. Zusammen erreichen beide Lightbars laut Hersteller bis zu 800 Lumen.

Die wichtigsten Daten im Überblick:

12 unabhängig steuerbare Farbzonen

16 Millionen Farben und 26 Lichteffekte

2.200 bis 6.500 Kelvin und bis zu 800 Lumen

Matter over Wi-Fi ohne zusätzlichen SwitchBot Hub

UVP: 55,99 Euro

Magnete, Standfüße und Klebeflächen erlauben verschiedene Montagearten. Unterstützt werden unter anderem Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings, Home Assistant und Homey.

Interessant ist die API-Anbindung. KI-Agenten können darüber ihren Status per Licht anzeigen. Unterschiedliche Effekte signalisieren etwa laufende Aufgaben, abgeschlossene Prozesse oder Warnungen. Die Lightbars sind ab sofort erhältlich.

Ich finde vor allem die Kombination aus Matter, brauchbarem Weißlicht und API spannend. Für 55,99 Euro (minus 16 € Startrabatt!) wirkt das Set nicht nur als Gaming-Beleuchtung interessant, sondern auch als praktische Ergänzung für Schreibtisch und Smart Home.

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