Unterhaltung

Die Zukunft von Star Wars nimmt Form an

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Disney ist bereit für eine neue Star Wars Saga, eine neue Trilogie, und man setzt wieder auf den Namen „Skywalker“, denn Episode 10, Episode 11 und Episode 12 kommen, so THR. Und Jon Watts (letzte Spider-Man-Trilogie) leitet die neue Ära.

Laut Quelle sind die Arbeiten an der neuen Saga voll gestartet, aber das Projekt hat noch nicht das grüne Licht für die Produktion. Wir stehen kurz davor. Episode 10 soll aber der nächste Film nach „Starfighter“ (kommt 2027) in den Kinos werden.

Star Wars: Keinen Mut für einen Neuanfang

Gewisse Charaktere wie Rey Skywalker (Daisy Ridley) und Luke Skywalker (Mark Hamill) könnten ein Teil der Filme werden, stehen aber vermutlich nicht im Fokus, sondern dienen eher als Bindeglied zu den alten Filmen (und um alte Fans wieder ins Kino zu locken). Details zur Handlung gibt es bisher allerdings noch gar keine.

Ich verstehe ja, dass Disney nach den letzten Fehlschlägen wieder auf die alte Ära hofft, man ist auch sonst ein großer Fan von Fortsetzungen und Realverfilmungen gerade, aber ich hätte dennoch auf einen Neuanfang gehofft. Es darf ja ruhig auf Star Wars Episode 10 hinauslaufen, aber vielleicht mal ohne die Skywalker-Ära.

Unterhaltung · 27. September 2026

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Naja man könnte sagen, schlimmer kann es ja nicht werden aber man sollte Disney nicht unterschätzen.
    Ich hake schlecht filme normal einfach ab und sehe es schlimmstenfalls als Zeitverschwendung aber „Die letzen Jedi“ hab ich tatsächlich als Beleidigung empfunden und dabei würde ich mich noch nicht mal als Star Wars Fan bezeichnen.
    Bin auf die Berichte gespannt wie schlecht die neuen Filme dann sind.

    Antworten
  2. Hazz 🔅
    sagt am

    Warum man nicht einfach die Cal Kestis Saga verfilmt. Das hätte meiner Meinung nach großes Potenzial oder man geht in der Zeit zurück und erzählt den Beginn der Sith. Die Fans wollen große Schlachten und Lichtschwertkämpfe sehen, wenn es jedoch kaum noch Jedis und Sith gibt, macht das wenig Sinn.

    Antworten

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