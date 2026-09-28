Die Zukunft von Star Wars nimmt Form an

Disney ist bereit für eine neue Star Wars Saga, eine neue Trilogie, und man setzt wieder auf den Namen „Skywalker“, denn Episode 10, Episode 11 und Episode 12 kommen, so THR. Und Jon Watts (letzte Spider-Man-Trilogie) leitet die neue Ära.

Laut Quelle sind die Arbeiten an der neuen Saga voll gestartet, aber das Projekt hat noch nicht das grüne Licht für die Produktion. Wir stehen kurz davor. Episode 10 soll aber der nächste Film nach „Starfighter“ (kommt 2027) in den Kinos werden.

Star Wars: Keinen Mut für einen Neuanfang

Gewisse Charaktere wie Rey Skywalker (Daisy Ridley) und Luke Skywalker (Mark Hamill) könnten ein Teil der Filme werden, stehen aber vermutlich nicht im Fokus, sondern dienen eher als Bindeglied zu den alten Filmen (und um alte Fans wieder ins Kino zu locken). Details zur Handlung gibt es bisher allerdings noch gar keine.

Ich verstehe ja, dass Disney nach den letzten Fehlschlägen wieder auf die alte Ära hofft, man ist auch sonst ein großer Fan von Fortsetzungen und Realverfilmungen gerade, aber ich hätte dennoch auf einen Neuanfang gehofft. Es darf ja ruhig auf Star Wars Episode 10 hinauslaufen, aber vielleicht mal ohne die Skywalker-Ära.

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