Das ist der ganz neue Kindle von Amazon

Amazon überarbeitet seine Hardware mal wieder etwas stärker und nach den Echos bekommen wir auch bald einen neuen Fire TV Stick. Doch es kommt mehr, denn Amazon hat angeblich auch einen ganz neuen Kindle für Weihnachten geplant.

Wir haben noch keine technischen Details, aber die neue Designsprache wird ein bisschen weicher und runder und es gibt neben Schwarz auch eine grüne, lila und blaue Version. Und der Powerbutton wandert von unten nach oben (rechte Seite).

Klingt nach einer größeren Überarbeitung und einem neuen E-Ink-Display bei der mittlerweile 12. Generation des Amazon Kindle, der 2026 erscheint. Aktuell zahlt man übrigens knapp 170 Euro, ein kleiner Preisaufschlag würde mich aber auch nicht wundern. Achja, eine Kids-Version des Kindle hat Amazon auch geplant.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗