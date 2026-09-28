News

Das ist der ganz neue Kindle von Amazon

Oliver Schwuchow
Von

Amazon überarbeitet seine Hardware mal wieder etwas stärker und nach den Echos bekommen wir auch bald einen neuen Fire TV Stick. Doch es kommt mehr, denn Amazon hat angeblich auch einen ganz neuen Kindle für Weihnachten geplant.

Wir haben noch keine technischen Details, aber die neue Designsprache wird ein bisschen weicher und runder und es gibt neben Schwarz auch eine grüne, lila und blaue Version. Und der Powerbutton wandert von unten nach oben (rechte Seite).

Klingt nach einer größeren Überarbeitung und einem neuen E-Ink-Display bei der mittlerweile 12. Generation des Amazon Kindle, der 2026 erscheint. Aktuell zahlt man übrigens knapp 170 Euro, ein kleiner Preisaufschlag würde mich aber auch nicht wundern. Achja, eine Kids-Version des Kindle hat Amazon auch geplant.

Playstation 5 Pro Ps5 Detail
Gaming · 28. September 2026

Kurz vor GTA 6: Sony geht die PS5 Pro aus

In weniger als zwei Monaten erscheint GTA 6 und das Marketing für den vielleicht größten Blockbuster dieser Konsolengeneration ist voll… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Apple veröffentlicht mit iOS 27.0.1 ein wichtiges Update
28.09.26 · Firmware und Updates
Die Zukunft von Star Wars nimmt Form an
28.09.26 · Unterhaltung
Vorbestellungen für das neue God of War starten schon morgen
28.09.26 · Gaming
SwitchBot bringt Lichtbars mit einem ungewöhnlichen Extra
28.09.26 · Smart Home
DKB Festgeld: Neue Zinserhöhung gestartet
28.09.26 · Fintech
ING mit ersten Details zum Altersvorsorge-Depot
28.09.26 · Fintech
PAYBACK bringt den Joker zurück: Bis zu 44-fach punkten
28.09.26 · Schnäppchen
Bank of Scotland erhöht Festgeldzinsen auf bis zu 3,40 Prozent
28.09.26 · Fintech
Tesla erhöht die Löhne in Grünheide erneut deutlich
28.09.26 · Mobilität
Kurz vor GTA 6: Sony geht die PS5 Pro aus
28.09.26 · Gaming
Du bist hier: Amazon
mobiFlip / News / Das ist der ganz neue Kindle von Amazon