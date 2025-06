waipu.tv verlängert 1-Euro-Aktion

Der Streamingdienst waipu.tv hat sein zeitlich begrenztes Aktionsangebot für das kostenpflichtige Abo-Modell „waipu.tv Comfort“ bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Im Rahmen dieser Aktion wird das Abo für Neukunden oder Nutzer der kostenlosen Version für 1 Euro pro Monat statt des regulären Preises von 7,49 Euro angeboten. Die Ersparnis beläuft sich laut Anbieter auf 77,88 Euro pro Jahr, was einem Rabatt von rund 87 Prozent entspricht.

Das Angebot richtet sich an Nutzer, die bisher kein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen haben. Der reduzierte Preis gilt für einen Zeitraum von zwölf Monaten. Nach Ablauf der zwölf Monate wird der reguläre Preis fällig, sofern keine Kündigung erfolgt.

Details zum Leistungsumfang von waipu.tv

Im „waipu.tv Comfort“-Paket sind laut Anbieter über 230 Fernsehsender enthalten, davon mehr als 200 in HD-Qualität. Das Angebot soll in etwa dem Umfang von Kabel- oder Satellitenfernsehen entsprechen. Darüber hinaus können Nutzer Sendungen aufnehmen, pausieren, von Beginn an neu starten und auf eine Mediathek mit 20.000 Filmen und Serien zugreifen.

Hervorgehoben werden einige konkrete Programminhalte, darunter Sportereignisse wie die FIFA Klub-WM oder Rasentennis sowie Unterhaltungsformate wie „Germany’s Next Topmodel“ oder „Der Bachelor“. Diese Inhalte sind über bestimmte Privatsender abrufbar, die im Paket enthalten sind.

