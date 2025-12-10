Wann lohnt sich ein Elektroauto wirklich?

Der Südwestrundfunk bietet mit dem E-Auto-Checker eine Möglichkeit, zu ermitteln, wann sich ein Elektroauto im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor finanziell lohnt. Die dazugehörige Dokumentation konnte mich nicht ganz überzeugen, die Onlinetools sind jedoch gut gemacht.

Die Analyse des SWR Data Lab beschreibt, dass Käufer für neue Elektroautos derzeit im Durchschnitt mehrere Tausend Euro mehr bezahlen als für vergleichbare Benziner oder Diesel, diese Mehrkosten sich aber häufig über die Jahre durch niedrigere Strom- und Unterhaltskosten amortisieren sollen, je nach Fahrleistung, Strompreis und Modell.

Im Kostenrechner können alle interessierten User mit ihren persönlichen Eckdaten einordnen, ob bzw. besser gesagt, ab wann sich ein Elektroauto für sie „lohnt“. Außerdem gibt es ein Tool, was den ADAC Autokatalog grafisch aufbereitet und so die Verfügbarkeit verschiedener Modelle darstellt.

Zudem verweist der Beitrag auf eine ab 2026 geplante Kaufprämie, die Neuwagen mit elektrischem Antrieb für Haushalte mit kleinerem und mittlerem Einkommen laut Bundesregierung günstiger machen soll.

E-Auto-Kosten, Ladenetz und Gesundheit im Überblick

In dem Beitrag wird betont, dass moderne Elektroautos laut den Herstellern eine durchschnittliche Reichweite von etwa 450 Kilometern haben. In Deutschland stehen im Durchschnitt alle paar Kilometer öffentliche Ladestationen zur Verfügung, um das Auto entweder schnell oder im normalen Tempo aufzuladen. Dadurch sehen die zitierten Fachleute die Angst vor einer begrenzten Reichweite als unbegründet an.

Gleichzeitig machen Experten darauf aufmerksam, dass Verkehrsabgase und Feinstaub weiterhin erhebliche Gesundheitsrisiken darstellen und ein Umstieg auf E-Autos im Zusammenspiel mit weniger Autoverkehr insgesamt zur Luftreinhaltung beitragen könne.

Zentrale Punkte aus der SWR-Auswertung

Interaktiver Kostenrechner vergleicht individuelle E-Auto-Kosten mit Benzin- und Dieselfahrzeugen.

Analyse zeigt, dass sich kleinere E-Autos teils erst nach mehreren Jahren rechnen.

Daten deuten auf ein gut ausgebautes öffentliches Ladenetz mit Schnell- und Normalladesäulen hin.

Neue Förderpläne der Bundesregierung sehen Entlastungen für bestimmte Haushalte vor.

Experten verweisen auf Alternativen wie Rad, ÖPNV und Carsharing zur Reduzierung des Autoverkehrs.

Trotz der dargestellten Kostenvorteile auf lange Sicht und der dichten Ladeinfrastruktur verläuft der Umstieg laut SWR-Daten derzeit noch schleppend, da nur ein kleiner Teil der privaten Autofahrer auf Elektroantrieb umsteigt und viele gebrauchte E-Autos im Vergleich zu Verbrennern weiterhin teuer bleiben.

Ich nehme aus der Darstellung vor allem mit, dass sich die wirtschaftliche Bewertung eines E-Autos stark am individuellen Fahrprofil sowie der gewünschten Fahrzeugkategorie (ich finde zum Beispiel bei Hochdachkombis ist die Auswahl extrem schlecht) entscheidet und politische Förderung, Gebrauchtwagenpreise sowie Alternativen wie Carsharing künftig eine noch wichtigere Rolle spielen dürften.