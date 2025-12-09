Dienste

Digitaler Fahrzeugschein: KBA feiert App-Erfolg und plant Führerschein-Integration

Das Kraftfahrt-Bundesamt verzeichnet mehr als eine Million Downloads seiner i-Kfz-App für die digitale Fahrzeugverwaltung. Die Führerschein-Integration soll folgen.

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes wurde die i-Kfz-App, die seit Anfang November 2025 verfügbar ist, bereits über eine Million Mal heruntergeladen. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und Digitalminister Karsten Wildberger sehen darin einen wichtigen Schritt der Verwaltungsdigitalisierung.

Die App ermöglicht den digitalen Zugriff auf die Zulassungsbescheinigung Teil I, was den „Papieraufwand“ verringert und Bürgern eine einfachere Verwaltung ihrer Fahrzeugdaten bieten soll.

Digitale Fahrzeugverwaltung erreicht neuen Meilenstein

KBA-Präsident Richard Damm erklärte, die hohe Nachfrage zeige das Vertrauen der Bevölkerung in moderne Verwaltungsdienste. Die App ist für Android und iOS verfügbar und erlaubt den sicheren Abruf mehrerer Fahrzeugscheine, basierend auf aktuellen Verschlüsselungstechnologien. Sie gilt laut KBA als zentraler Baustein der digitalen Fahrzeugzulassung in Deutschland.

Wesentliche Funktionen der i-Kfz-App

  • Schneller Zugriff auf Fahrzeugdaten
  • Einfache Aktualisierung und Weitergabe
  • Verwaltung mehrerer Fahrzeugscheine
  • Hohe Datensicherheit durch Verschlüsselung

Das KBA arbeitet derzeit an zusätzlichen Funktionen, darunter ein QR-Code-System für Zulassungsbehörden, das im ersten Quartal 2026 verfügbar sein soll. Zugleich treibt das Bundesministerium für Digitales die Entwicklung eines digitalen Führerscheins voran, der voraussichtlich Ende 2026 integriert werden soll. So heißt es:

Das BMV verfolgt mit Nachdruck die Digitalisierung von fahrer- und fahrzeugbezogenen Papieren. Die Digitalisierung des Führerscheins befindet sich in Arbeit. Es ist geplant, voraussichtlich Ende 2026 einen digitalen Führerschein ebenfalls in der i-Kfz App anzubieten.

Fragen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zur i-Kfz-App findet ihr beim Kraftfahrt-Bundesamt.

  1. Robert 💎
    sagt am

    Ich hatte ja schon befürchtet, dass für den Führerschein eine extra App kommen wird. Sollte dieser wirklich in diese App hier integriert werden wäre das sehr willkommen

