Weitere Nintendo Direct für diese Woche bestätigt

Es sieht so aus, als ob die Gerüchte richtig lagen und Nintendo sein Lineup für die ersten Monate des Jahres präsentieren wird. Die erste Nintendo Direct ist abgehakt und am 5. Februar um 15 Uhr deutscher Zeit (morgen) gibt es noch eine Ausgabe.

Dieses Mal handelt es sich allerdings um ein „Partner Showcase“, was sich bereits angedeutet hat. Nintendo hat dafür auch nur 30 Minuten angesetzt, ich erwarte da also gar nicht so viel und in erster Linie bekannte Spiele der PS5 und Xbox Series.

Mittlerweile deutet sich jedoch das Direct-Triple an und es besteht die Hoffnung, dass wir in ein paar Tagen (vielleicht am 17. Februar, kurz vor dem Zelda-Jubiläum am 21. Februar) eine vollwertige Nintendo Direct mit Spielen von Nintendo sehen.

Nintendo ist dafür bekannt, dass man die „unwichtigen“ Dinge vor den großen Direct-Ausgaben „abhakt“, was jetzt keine Beleidigung für die Entwickler sein soll, aber Nintendo-Spiele sind eben die wichtigsten Spiele bei einer Nintendo-Konsole.

