Nintendo Direct kommt nächste Woche: Es gibt ein wichtiges Detail

Nintendo hakte diese Woche „Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden“ mit einer eigenen und kleinen Direct-Ausgabe ab, was bereits bestätigt war, aber es deutet sich eine weitere Direct für kommende Woche an. Und diese scheint sehr sicher.

Sowohl NatetheHate als auch Andre von GameXplain, die sehr zuverlässig bei so einer Aussage sind, geben an, dass es nur ein Partner Showcase sein wird. Wer jetzt also auf große Nintendo-Blockbuster gehofft hat, der wird enttäuscht sein.

Zelda feiert 40. Jubiläum im Februar

Einige haben ja gehofft, dass Nintendo endlich ein neues 3D Mario oder andere Spiele für die Zukunft zeigt, sowas zeigt man aber auf einer normalen Direct und nicht bei den kleineren Ausgaben. Es gibt da jedoch noch eine spannende Frage.

Am 21. Februar findet das 40. Jubiläum von Zelda statt und diese Marke feierte Nintendo eigentlich immer. Ich reche mit keinem neuen Hauptspiel der Reihe, aber vielleicht gibt es ein Remake oder Ähnliches. Vielleicht gibt es aber auch noch eine Nintendo Direct für das Jubiläum von Zelda, ähnlich wie beim Mario-Jubiläum.