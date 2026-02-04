Nintendo Direct: Sehen wir direkt das große Triple?

Die erste Nintendo Direct für 2026 ist bereits abgehakt, denn Nintendo hat uns vor ein paar Tagen neue Details zu „Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden“ verraten. Es soll aber, vielleicht sogar noch diese Woche, eine weitere Ausgabe folgen.

Das wird dann allerdings nur ein Partner Showcase und keine vollwertige Direct, wie Insider berichtet haben. Doch es wäre möglich, dass Nintendo den Kleinkram nur „abhakt“, wie man es schon häufiger getan hat, und eine richtige Direct folgt.

Eine bekannte Quelle namens „Nash Weedle“ hat eine vollwertige Nintendo Direct für Februar angedeutet und ein Markeneintrag für Splatoon Raiders, der am 17. Februar online gehen darf, deuten darauf hin, dass im Februar noch mehr kommt.

Am 21. Februar findet übrigens das 40. Jubiläum von Zelda statt und ich könnte mir gut vorstellen, dass Nintendo das groß feiern wird. Eine passende Nintendo Direct mit neuen Spielen für 2026 und Ankündigungen rund um Zelda klingt logisch.