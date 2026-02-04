Die nächste Xbox ist laut AMD bereit für 2027

Gaming

Microsoft und AMD haben bereits bestätigt, dass sie zusammen an einer neuen Xbox arbeiten und auch wenn der Stand der aktuellen Xbox miserabel ist, so will Microsoft es noch einmal probieren. Nur wann? AMD wäre ab 2027 bereit dafür.

Im Rahmen der Geschäftszahlen von AMD hat Lisa Su offiziell verraten, dass…

… die Entwicklung der nächsten Xbox-Generation von Microsoft mit einem semi-kundenspezifischen SoC von AMD gut voranschreitet, sodass eine Markteinführung im Jahr 2027 möglich sein dürfte.

Es hat sich immer wieder angedeutet, dass die neuen Konsolen gegen 2027 auf den Markt kommen und dem üblichen Rhythmus folgen, allerdings soll die PS6 jetzt doch später starten. Daher ist unklar, ob Microsoft weiter an seinem Plan festhält.

Die Aussage der AMD-Chefin ist auch durchaus geschickt formuliert, denn das „möglich sein dürfte“ lässt Spielraum. Sollte die neue Xbox für 2027 geplant sein, dann wird uns Microsoft in diesem Jahr die Details nennen, damit die Entwickler genug Zeit für ihre Spiele haben. Warten wir also mal das jährliche Juni-Event ab.

Eins scheint aber langsam sicher, GTA 6 wird Ende des Jahre das große Finale dieser Konsolengeneration und wir steuern auf wieder auf eine „Next Gen“ zu.

