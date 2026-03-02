Fintech

Wero schenkt 5 Euro für eine einzige Nutzung

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Das europäische Bezahlsystem Wero startet im März 2026 eine befristete Aktion mit 5 Euro Bonus für Neuaktivierungen.

Veranstalter ist die EPI Company SE mit Sitz in Brüssel. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Hauptwohnsitz in Deutschland, die Kunde einer teilnehmenden Bank sind und Wero im Aktionszeitraum erstmals aktivieren. Die Aktion läuft vom 2. bis 22. März 2026 oder bis das vorgesehene Budget ausgeschöpft ist.

Wero 5-Euro-Bonus: Voraussetzungen und Ablauf der Aktion

Um den Bonus zu erhalten, muss der Teilnehmer Wero über die Banking-App seiner Bank oder die Wero-App aktivieren und ein deutsches Konto verknüpfen. Zusätzlich ist im Teilnahmezeitraum mindestens eine erfolgreiche ausgehende Transaktion an eine Privatperson erforderlich. Die Höhe des gesendeten Betrags spielt keine Rolle.

Wichtige Eckpunkte zur Aktion:

Die Auszahlung erfolgt automatisch auf das verknüpfte Konto und wird im Umsatz als Geldeingang mit entsprechender Referenz angezeigt.

Laut Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter Ausschlüsse bei Verstößen, Betrugsverdacht oder AML Prüfungen vor. Personenbezogene Daten werden laut EPI ausschließlich zur Aktionsabwicklung verarbeitet und nach einem Monat gelöscht.

Ich halte die Hürde für überschaubar, da hierfür lediglich eine Aktivierung und eine einzelne Transaktion erforderlich sind. Da meine Bank (C24) Wero allerdings nicht anbietet, kann ich selbst die Aktion nicht nutzen.

1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Nemoi ☀️
    sagt am

    Wir haben Wero bei meiner Bank. Allerdings habe ich noch außer Geld senden (was mittlerweile mit sofortüberweisung auch schnell geht) noch nirgendwo etwas gesehen, wo ich damit bezahlen kann. Sobald es wie Paypal überall geht würde ich es auch nutzen

    Antworten

