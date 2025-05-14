C24 Bank zahlt 75 Euro für einen Kontowechsel

Die C24 Bank war schon häufiger Thema im Blog. Über das Kunden-werben-Programm können Bestandskunden neue Kunden werben und einen Bonus erhalten. Wer sich das sparen möchte, kann sich aber auch direkt als neuer Kunde registrieren und selbst einen etwas höheren Bonus von 75 Euro erhalten. Dieser wird über das Partnerprogramm der C24 Bank bereitgestellt, welches wir im Blog nutzen.

Zur Teilnahme berechtigt sind ausschließlich Neukunden, die die Voraussetzungen zur Eröffnung eines Girokontos bei der C24 Bank erfüllen. Der Gutschein für die Wechselprämie wird über einen extra bereitgestellten Link direkt an die C24-Bank-App übergeben. Er kann nur bei der Eröffnung der drei Kontomodelle C24 Smartkonto (kostenfrei!), C24 Pluskonto und C24 Maxkonto eingelöst werden.

C24 Bank Bonus wird automatisch ausgezahlt

Bitte beachten: Sobald der Gutschein in der App vorgemerkt ist, wird ein entsprechender Hinweis im Kontoantrag angezeigt. Alternativ kann der Gutscheincode „C24FINANCEADS“ auch direkt im Kontoantrag im Feld „Sie haben einen Gutscheincode?“ eingetragen werden.

Durch das Einlösen des Gutscheins erhält der Neukunde eine Gutschrift in Höhe von 75 Euro auf das C24 Bankkonto, sobald die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

Eröffnung eines C24 Smart-, Plus- oder Maxkontos

Automatisierte Schließung des alten Kontos über den digitalen CHECK24 Kontoumzug innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragsstellung

Ablauf von 14 Tagen nach erfolgreicher Durchführung des CHECK24 Kontoumzugs

C24 bietet smartes Girokonto mit Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden, die Online-Ausweisfunktion (eID) des Personalausweises nutzen oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch wird ein kostenloses Tagesgeld-Pocket oder sogar ein echtes Gemeinschaftskonto angeboten.

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut zahlreichen Erhebungen sehr beliebt. Ich selbst nutze das Konto seit mehreren Jahren und bin höchst zufrieden damit.

Zum C24 Konto mit 75 Euro Bonus →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.