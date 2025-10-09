WhatsApp: Großes Update für iOS 26 steht an

Meta hat zwar Instagram recht schnell für iOS 26 angepasst, bei WhatsApp gibt es aber noch nicht die neue Optik „Liquid Glass“. Doch sie kommt, zeitnah, denn wir WABetaInfo berichtet, ist Liquid Glass bei den ersten Nutzern bereits zu sehen.

Mit Version 25.28.75, die seit gestern über den Apple App Store verteilt wird, kann es sein, dass einige schon das neue Design für iOS 26 auf ihren iPhones sehen. Ich habe es ausprobiert, sehe bei mir allerdings noch die alte Optik von WhatsApp.

Sobald das Design, vermutlich über die Server, aktiviert wird, gibt es die neue Tastatur, eine gläserne Leiste unten und noch weitere Elemente, die optisch etwas an Glas erinnern. Es ist davon auszugehen, dass Meta die neue Optik noch im kleinen Kreis testet und sie nach und nach für alle WhatsApp-Nutzer verteilen wird.